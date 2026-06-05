Veolia celebra el Día del Medioambiente en Zamora con una cata de aguas y una recogida de residuos en la ribera del Duero

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Veolia, la empresa que lleva casi 60 años siendo la responsable de la gestión del agua en la ciudad, quiere que los zamoranos se sumen a la celebración del Día Mundial del Medioambiente, una conmemoración que este año se desarrolla bajo lema ‘Por el clima ya’ y que invita a actuar unidos por un mundo que avanza hacia un cambio de paradigma mediante dos estrategias: la mitigación, para limitar el calentamiento global, y la adaptación para proteger a las personas y a los territorios.

Veolia, referente global en iniciativas para la transformación ecológica, trabaja en los ámbitos del agua, la energía y los residuos con el objetivo de descarbonizar, descontaminar y regenerar los recursos naturales, haciendo una clara contribución tanto en mitigación como en adaptación. En 2025, con un equipo de más de 18.000 personas en España, el grupo ha abastecido de agua a más de 13,5 millones de personas en más de 1.000 municipios, ha tratado 1.280.910 toneladas de residuos y ha contribuido a evitar la emisión de 363.440 toneladas de CO 2 equivalente.

En Zamora

Por ello, para conmemorar el Día Mundial del Medioambiente, Veolia ha programado una serie de actividades con las que hacer partícipes a los zamoranos de su gestión innovadora, eficiente y sostenible del agua, implicándoles en el cuidado de este recurso esencial para la vida.

El martes 2 de junio, entre las 12.00 y las 13.00 horas, Veolia, junto a Cruz Roja en Zamora, llevó a cabo una cata de aguas para que los ciudadanos pudieran conocer, de primera mano, la calidad del agua que sale de sus grifos. La cata de aguas tuvo lugar en la Plaza de la Marina y, durante la actividad, los zamoranos probaron distintos tipos de agua -de grifo y embotellada- para saber más sobre sus características organolépticas, como sabor, color y olor.

Cata de agua en el centro de Zamora.

Hoy, viernes 5 se realiza la ya tradicional recogida de basura en la ribera del Duero junto a la familia educativa del colegio Santísima Trinidad. El alumnado, acompañado de sus profesores y de voluntarios de Veolia, saldrá desde el patio y pondrán rumbo a la zona de recogida de basuraleza.

Es ya el sexto año consecutivo que los Veolia y Guardianes del Duero del colegio del barrio de Pinilla. Para el responsable de la compañía en Zamora, Jesús García del Valle, “Veolia reafirma su compromiso con la protección y mejora del medioambiente, sabiendo además que la sostenibilidad ambiental debe construirse desde las edades más tempranas mediante la conciencia y la educación de los jóvenes”.

Prueba de este compromiso, ha indicado García del Valle, es la “alianza continuada” que Veolia mantiene con el colegio Santísima Trinidad y que, a lo largo de los años, ha permitido hacer de la ribera del Duero zamorana “un espacio cada vez más verde y más habitable”. “Esto demuestra que es posible educar desde la acción, permitiendo que los estudiantes sean los protagonistas de algo tan necesario como es mejorar la calidad de los espacios naturales más cercanos”.

De hecho, ha recordado el gerente de Veolia en Zamora, la compañía y el centro escolar comparten, además de esta iniciativa, otros proyectos como Aqualogía, en el que el colegio ha participado varios años, o Aquae STEM. Todas estas acciones permiten la suma de esfuerzos para maximizar los resultados en cuanto a la sensibilización ambiental de los más pequeños.

Foto de familia con el Santísima Trinidad en la edición de 2025.

Con todo ello, queda patente que, para Veolia, la innovación y compromiso dan lugar a soluciones que garantizan la disponibilidad de los recursos y la resiliencia de los territorios. Actuar por el clima es una responsabilidad compartida que Veolia asume cada día en beneficio de las comunidades del presente y del futuro.