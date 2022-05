¡Vuelven los festivales! (Para todas las edades)

Mad Cool

(6-10 de julio)

El mayor festival madrileño regresa por todo lo alto, con cinco días de música y un cartel que reúne nombres mayúsculos como Florence + The Machine, Metallica, Placebo y The Killers entre muchos otros. Y para quienes se queden con ganas de más, este año nace Mad Cool Sunset, una nueva cita para la música en directo que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre y que está llamada a convertirse en punto de referencia para todos los amantes de las actuaciones en vivo. Un cartel concentrado en una sola jornada que dará continuidad a la temporada de conciertos al aire libre. Uno de sus platos fuertes será Rage Against the Machine, que vuelve a nuestro país después de más de una década y que tendrá aquí una de sus dos únicas actuaciones en España.