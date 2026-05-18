El nuevo Volvo EX60 utiliza la inteligencia artificial, incorpora capacidad de aprendizaje continua y marca nuevas referencias en materia de sostenibilidad

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Texto: FRANCESC BRANCHAT

La diferenciación del nuevo Volvo EX60 frente a sus competidores se encuentra en su capacidad para procesar, interpretar y aprender de los datos, sentando las bases de una nueva generación de vehículos definidos por software.

Esta evolución tecnológica ha permitido a Volvo Cars alcanzar la máxima calificación en el ranking de capacidades de vehículos definidos por software elaborado por S&P Global Mobility, siendo el único fabricante tradicional en lograr el nivel 5 del ranking.

Computación de alto rendimiento

La clave de esta transformación es la capacidad de computación que posee el Volvo EX60. Su arquitectura se apoya en un sistema de doble núcleo basado en la plataforma NVIDIA DRIVE AGX Orin, que actúa como el “cerebro” central del vehículo.





Con una capacidad de hasta 250 billones de operaciones por segundo, el EX60 disfruta de la computación de alto rendimiento aplicada al automóvil. Se trata de un nivel de procesamiento que permite analizar en tiempo real enormes volúmenes de datos procedentes de las cámaras, radares y sensores, habilitando funciones avanzadas de asistencia a la conducción y prevención de accidentes.

El Volvo EX60 ofrece avanzadas funciones de seguridad y asistencia al conductor, además de mejoras continuas en los sistemas de infoentretenimiento y de gestión de la batería, sin interrupciones, mediante actualizaciones inalámbricas.





Aprendizaje continuo

Al margen de su potencia de cálculo, este automóvil introduce una capacidad diferencial, como es el aprendizaje continuo. Es decir, además ser capaz de procesar información, puede evolucionar a partir de ella. El EX60 se nutre de datos reales procedentes de la red global de vehículos Volvo, incluyendo accidentes y situaciones de riesgo, para mejorar la actuación de sus sistemas de seguridad, elevando el nivel de protección de forma constante.

Esta capacidad se sustenta con la última evolución de HuginCore, la plataforma tecnológica de Volvo que integra desarrollos propios con las últimas soluciones de compañías como Google, NVIDIA y Qualcomm Technologies. Esta arquitectura permite una integración total entre hardware y software, facilitando las actualizaciones inalámbricas que generan la incorporación de nuevas funciones, optimizan el rendimiento y refuerzan la seguridad.

Es el primer Volvo concebido para lanzarse con Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google que transforma la relación entre el conductor y el vehículo. El usuario puede interactuar con el sistema mediante un lenguaje natural, acceder a funciones complejas de forma intuitiva y reducir la carga cognitiva durante la conducción.





Demostrando su liderazgo en la evolución de la transición de la industria hacia vehículos definidos por software, el EX60 integra la última generación de la plataforma Snapdragon Cockpit Platform de Qualcomm Tecnhonologies Inc., un sistema en chip de alto rendimiento diseñado para gestionar al mismo tiempo múltiples pantallas de resolución, gráficos complejos y cargas intensivas de inteligencia artificial con baja latencia y alta eficiencia energética. Se logran así los estándares más avanzados de electrónica de consumo.

Tecnología aplicada a la seguridad

Volvo vuelve a dar un paso adelante en materia de seguridad con el cinturón de seguridad multiadaptativo, tecnología pionera diseñada para mejorar aún más la protección de los ocupantes en situaciones reales de tráfico.

Este cinturón utiliza información de distintos sensores que analizan factores como la intensidad del impacto, la dirección de la colisión o la posición del pasajero. Con el análisis de estos datos, el sistema ajusta en milésimas de segundo la fuerza que ejerce el cinturón, adaptándola a cada situación y a variables como la estatura, el peso, la complexión o la postura del ocupante. Se logra así reducir el riesgo de lesiones de cabeza o de fractura de las costillas.

El nuevo cinturón multiadaptativo forma parte de un ecosistema de seguridad en el que elementos como los airbags, la detección de ocupantes y las asistencias a la conducción trabajan de forma coordinada para responder de forma inteligente ante distintas situaciones de conducción. Además, las funciones de este cinturón se han diseñado para que mejoren continuamente mediante actualizaciones inalámbricas del software (OTA).





Otra tecnología encaminada a potenciar la seguridad es el sistema de detección de ocupantes en el habitáculo. Dispone de unos radares interiores que pueden detectar movimientos a escala submilimétrica, como por ejemplo la respiración suave de un bebé. De esta forma, se convierte en una ayuda fundamental para evitar olvidos no deseados.

El capítulo de seguridad se completa con múltiples tecnologías. Connected Safety realiza alertas de riesgo si un coche Volvo conectado en la misma zona encuentra condiciones de falta de adherencia o tiene activadas las luces de emergencia. También disfruta de detección de distracciones, cámara de 360 grados, Park Pilot Assist, una resistente jaula de seguridad, airbags con activación inteligente, batería blindada, etc.





Autonomía extraordinaria

El Volvo EX60 establece nuevas expectativas para los clientes que desean viajar en un automóvil 100% eléctrico, sin preocupaciones ni ansiedad derivadas por la autonomía. En su variante de tracción integral P12 AWD Electric, este modelo puede recorrer hasta 810 km con una sola carga, según ciclo WLTP.

Estos registros son posibles gracias a su batería con capacidad de 112 kW y se combinan con un rendimiento extraordinario: sus dos motores eléctricos, uno por eje, permiten disfrutar de una potencia máxima conjunta de 680 CV. Además, las operaciones de recarga son extremadamente veloces si son realizadas en un cargador rápido de 400 kW, añadiendo 340 km de autonomía en apenas 10 minutos.

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