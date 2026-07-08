El futuro de Castilla y León se escribe desde sus empresas

Un año más, la celebración de los Premios Empresa del Año, impulsados por Banco Sabadell junto con Prensa Ibérica, nos brinda la oportunidad de reconocer el compromiso, la capacidad de adaptación y la visión de las empresas que, con su actividad, contribuyen de forma decisiva al progreso económico y social de Castilla y León. Pero, sobre todo, nos permite poner en valor el esfuerzo constante de los empresarios que, con determinación y asumiendo riesgos en su día a día, trabajan para generar riqueza, crear empleo y construir futuro en esta comunidad. Más allá de los galardones, este encuentro se consolida como un espacio de reflexión compartida sobre el tejido empresarial de Castilla y León.

Castilla y León atraviesa un momento relevante desde el punto de vista económico. La comunidad cerró 2025 con un crecimiento del PIB del 3,3%, impulsado por el dinamismo de la industria, la agricultura y los servicios, lo que refleja la solidez de su base productiva y su capacidad de evolución en un entorno exigente. A ello se suma el buen comportamiento del sector exterior: en los dos primeros meses de 2026, las exportaciones aumentaron un 4,4%, en contraste con el descenso del 1,8% registrado a nivel nacional, alcanzando los 3.435,6 millones de euros y representando un 5,7% del total del país. Estos datos evidencian una creciente proyección internacional y ponen de manifiesto la fortaleza competitiva de sus empresas.

En este contexto, el tejido productivo de Zamora ocupa una posición destacada. Su especialización en sectores como el agroalimentario y el manufacturero, combinada con una arraigada cultura empresarial, ha permitido consolidar un modelo basado en la calidad, la innovación y el respeto por la tradición. Productos como el queso o el vino, reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras, son ejemplo de esa capacidad para integrar saber hacer histórico con procesos avanzados y estándares cada vez más exigentes.

Sin embargo, el verdadero motor de este ecosistema son las pequeñas y medianas empresas, que conforman el núcleo esencial de la actividad económica. Son estas compañías las que generan empleo, fijan población y dotan de cohesión al territorio. Su capacidad para adaptarse a los cambios, explorar nuevos mercados y mantener un compromiso firme con la sostenibilidad es la que permite que Castilla y León avance con paso firme hacia el futuro.

A ello se suma una consolidada red de apoyo empresarial, en la que desempeñan un papel clave instituciones como las Patronales Empresariales y las Cámaras de Comercio. Estas entidades favorecen la cooperación, el intercambio de conocimiento y la evolución de las empresas, configurando un ecosistema que impulsa el crecimiento y refuerza la competitividad del conjunto del territorio.

En este escenario, el papel de la banca adquiere una dimensión especialmente relevante. En Banco Sabadell entendemos nuestra actividad en Castilla y León como una extensión directa de la economía real, basada en el acompañamiento a las empresas y negocios a lo largo de todas sus etapas de desarrollo. Nuestra presencia en Castilla y León, consolidada a lo largo de los años, nos ha permitido construir un profundo conocimiento de su tejido empresarial, y trasladarlo a un modelo de relación cercano, especializado y orientado a ofrecer soluciones adaptadas a cada realidad.

Nuestro compromiso con esta comunidad se evidencia en los sólidos resultados obtenidos durante el primer trimestre de 2026 que reflejan que los empresarios y las empresas de la Comunidad tienen en sus manos la capacidad de poder elegir: elegir a quien está a su lado y comparte sus ilusiones y sus proyectos.

En Banco Sabadell hemos superado los 9.000 millones de euros en volumen de negocio al cierre del primer trimestre en Castilla y León, ampliando nuestra base con más de 1.300 nuevas empresas. Actualmente trabajamos con más de 31.000 empresas - autónomos, negocios, Pymes y Grandes Empresas-, alcanzando cuotas en pymes y grandes empresas superiores al 50% en línea con la tendencia de Banco Sabadell en el resto de España. La actividad ha estado especialmente marcada por la positiva evolución del segmento empresas, que sigue creciendo a ritmos superiores al 27%, reflejando la confianza del tejido empresarial de Castilla y León en la entidad.

Nuestro objetivo es actuar como socio estratégico aportando valor real, acompañando a las empresas en sus procesos de crecimiento, internacionalización y adaptación a modelos más sostenibles.

Castilla y León es, además, un ejemplo de diversidad sectorial y equilibrio económico. Sectores como la automoción, la industria agroalimentaria, el turismo o las energías renovables configuran un ecosistema dinámico, en el que conviven grandes compañías y un amplio entramado de pymes y micropymes que sostienen el crecimiento del conjunto. Este equilibrio es, sin duda, uno de los principales activos de la comunidad.

Los Premios Empresa del Año representan, en este sentido, mucho más que un reconocimiento. Son una oportunidad para poner en valor trayectorias empresariales que inspiran, para compartir experiencias y para reforzar una comunidad que avanza unida frente a los desafíos del presente. Son, en definitiva, un reflejo del esfuerzo silencioso de miles de empresarios y empresarias que, con determinación, contribuyen cada día a generar riqueza y bienestar.

Desde Banco Sabadell queremos trasladar nuestro reconocimiento a todos ellos. Porque detrás de cada empresa hay un proyecto, un compromiso y una apuesta por el futuro. Y porque estamos convencidos de que apoyar a nuestras empresas es la mejor forma de contribuir al desarrollo de Castilla y León.

Mi más sincera enhorabuena a todos los premiados. Las Empresas de esta querida Tierra tienen un gran futuro y, con ellas, Castilla y León.