¿Sabes cómo acabar el año con mucha energía?

Puentes, eventos de empresa, quedadas con amigos y reuniones familiares. Diciembre está lleno de días señalados en la agenda. Todo un mes para impulsar tus planes a una nueva dimensión y convertirlos en planazos. Si este año te apetece salir de lo de siempre, prueba con algo diferente. Aquí tienes las propuestas de la agenda de Repsol en Escena, que viene cargada de buenas ideas. Para todos los gustos y edades.

Luces, música, nieve y un plus que importa cada vez más: energía 100% renovable y soluciones para reducir la huella de carbono. Porque la magia también puede ser responsable.

Primera parada: la estación de la magia y la creatividad

El último mes del año empieza fuerte en The Music Station, que vuelve a brillar con un espectáculo de luces impulsado por electricidad 100% renovable de Repsol. Un plan con todos los ingredientes para conectar con la infancia y comenzar la temporada llenando el móvil de fotos y espíritu navideño.

The Music Station no es un decorado: es un hub creativo ubicado en la antigua Estación del Norte de Príncipe Pío, en Madrid. Un espacio abierto 24 horas para artistas, autores, productores y el sector creativo en general que, gracias al acuerdo pionero que firmaron en enero de 2025 Repsol y Warner Music Spain, cuenta con soluciones energéticas que ayudan a reducir la huella de carbono de la discográfica. Gracias a esta colaboración, The Music Station y el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío tienen electricidad 100% renovable suficiente para impulsar este entorno creativo y situar a Madrid en el mapa de la innovación musical internacional.

Parque Warner Madrid: villancicos “pro”, shows y un árbol gigante

Para quienes quieren adrenalina, cine y un plan familiar de esos que no se olvidan fácilmente, Parque Warner Madrid celebra la segunda edición de “Christmas Studios”. Desde el 6 de diciembre hasta el 5 de enero, el parque se transforma: nuevas decoraciones, un árbol de 22 metros con sonido y vídeo, y espectáculos pensados para todas las edades, como el show de burbujas “Bubble Christmas” en el Teatro Chino o “Happy Holiday!” en Hollywood Boulevard.

Pero, si lo tuyo es cantar, pásate por el “Repsol Christmas Music Studio” y brilla como una estrella, porque en este estudio navideño podrás venir con tu familia o grupo de amigos y grabar vuestro propio villancico con efectos, instrumentos reales y calidad profesional. Sí: tu canción navideña, versión “pro”.

Toda esta magia es posible gracias a que la colaboración entre Repsol y Parque Warner va más allá y, desde este verano, el parque cubre su suministro energético con electricidad y gas natural con garantías de origen y combustibles 100% renovables.

Comienza la temporada en Sierra Nevada con energía

Y para los amantes de la montaña, una buena noticia: Sierra Nevada ha inaugurado temporada y vuelve a ser uno de los destinos estrella del invierno. Este año, Repsol repite como socio estratégico y exclusivo, impulsando soluciones como combustibles de origen 100% renovable, movilidad eléctrica y energía solar dentro de la estación.

¿El objetivo? Que puedas disfrutar hoy cuidando el futuro: gracias a estas soluciones, se estima una reducción de hasta el 80% en la huella de carbono de la actividad.

Luces y música en The Music Station, adrenalina y villancicos en Parque Warner, o deporte y nieve en Sierra Nevada. Tres planes, un mismo mensaje: vivirlo todo con otra energía.

Una nueva cita con el ocio y la cultura

¿Buscas más inspiración? “Repsol en escena” es el nuevo formato audiovisual de Repsol que te propone los mejores planes de ocio, música y cultura para que encuentres experiencias únicas y las vivas al máximo. Al frente de este espacio está la presentadora Eva Soriano, que recorre la geografía española buscando planes para todos los gustos, con contenidos exclusivos e imágenes inéditas que te acercan a lo más potente del momento. Cada dos semanas, los jueves a las 21:30, en Atresmedia, te contará qué ha pasado, qué está por venir y cómo Repsol impulsa una nueva forma de disfrutar del ocio a través de sus soluciones energéticas.

Y para los que quieren más (porque siempre se quiere más), la experiencia continúa en el canal de YouTube de Repsol, con contenido extra como las agendas secretas de los artistas. En resumen: un programa para descubrir planes, sumar ideas y no perderte nada de lo que se cuece en el ocio y la cultura.