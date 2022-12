Todo lo que tu seguro del coche puede hacer por ti y todavía no sabes

Texto: Redacción

Pero ¿solo eso? Pues no. Porque en pleno 2022 los seguros han evolucionado, al igual que la sociedad, y el de autos no iba a ser menos. Y en MAPFRE tienen un producto 360º que cumple prácticamente con todo, incluso con cosas que no imaginamos.

El seguro de autos de la compañía tiene diferentes opciones (a terceros y a todo riesgo) que se adaptan a cada persona y una serie de coberturas que son muy difíciles de encontrar hoy en día en el mercado.

Una de sus principales ventajas es su servicio de geolocalización a través de la app de MAPFRE, que permite dar asistencia en carretera de forma rápida y ágil, en cualquier punto de la península gracias a sus más de 2.200 grúas. Además, en sus Centros de Servicio del Automóvil ofrecen una gestión integral en la reparación del vehículo, un servicio único en el sector asegurador en España.

Se trata de centros que están orientados a simplificar todos los trámites derivados de un accidente. Los clientes pueden dejar sus vehículos allí en caso de siniestro y la compañía se encarga de todo lo necesario para dejarlos en perfectas condiciones. Todo ello con atención personalizada y la posibilidad de contar con un vehículo de sustitución de cortesía, que dispone de etiqueta 0 o ECO de la DGT. Tiene 39 en toda España. Otra característica es su Red de Talleres Distinguidos, que proporciona reparación de por vida.

Pero si hay algo que distingue este seguro del resto es su servicio ‘Yo me ocupo’, lo que MAPFRE hace por ti. Se trata de un servicio por el que la compañía se encarga de los trámites burocráticos del día a día de los clientes, quitándoles esos quehaceres con la garantía de que todo sale como desean.

¿Y si me quedo tirado en medio de la nada?

Quedarse tirado con el coche en una carretera es algo que entra dentro de lo posible cuando se transita habitualmente por autovías y autopistas, pero a veces pasa en otros lugares. Caminos de arena, en el campo, en zonas con grava… Ahí también puede jugarnos el vehículo una mala pasada, y eso es algo que contempla MAPFRE al contrario que la mayoría de las aseguradoras.

MAPFRE da asistencia en todo tipo de vía, también en las denominadas ‘no aptas’ (sin asfaltar), algo que da mucha seguridad al volante cuando se tiene que transitar por estos lugares, pues sabes que si ocurre algo tu seguro actuará.

Igualmente, proporciona asistencia en carretera desde kilómetro cero, esté donde esté el vehículo, algo que tampoco es habitual en todos los seguros de coche. En cuanto a la asistencia al propio vehículo, MAPFRE lo traslada al taller designado el mismo día del siniestro a una distancia de hasta 150 kilómetros. Si está más lejos, también se transporta el vehículo al taller deseado, en un plazo máximo de entre 3 y 5 días. Y sin olvidar el servicio puerta a puerta, por el que te recogen el coche en casa para llevarlo a reparar y te llevan uno de sustitución para que lo uses el tiempo que va a estar tu coche en el taller.

Planes de pago

En cuanto a las posibilidades de pago del seguro, MAPFRE también tiene novedades. Su plan de pagos permite a los clientes que tengan otros seguros contratados aunar en un solo recibo mensual todas las pólizas, lo que posibilita organizar la economía doméstica mejor al tener una cantidad fija al mes por sus seguros.

Así, hablamos de un seguro completo que ofrece mucho más de lo que da un seguro de coche habitual, pues no solo te protege al volante, sino que se preocupa de otros muchos aspectos.