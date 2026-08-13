El Kia EV3 ofrece una amplia oferta tecnológica al servicio de la seguridad y de la funcionalidad diaria

Texto: Francesc Branchat

La gama 100% eléctrica de Kia destaca por ofrecer una experiencia de viaje muy satisfactoria y diferencial que invita a dar el salto definitivo a la movilidad sostenible, facilitando la vida de sus ocupantes.

El Kia EV3 se ha convertido en un referente en el mercado español, entre los vehículos eléctricos de batería BEV. Las claves de su éxito son una combinación de factores que le permiten ser el primer vehículo de un hogar, su capacidad de recarga rápida, su gran espacio interior y un nivel de seguridad máximo.

Asistente de inteligencia artificial

Al margen de estas virtudes, el Kia EV3 se caracteriza por su amplísima oferta tecnológica, destacando el Asistente de Inteligencia Artificial, capaz de facilitar al cliente innovadoras formas de interactuar y controlar las funciones del vehículo, de forma directa e intuitiva. Este sistema de asistencia por voz permite, por ejemplo, mantener una conversación informal y es capaz de hacer sugerencias de ocio a su interlocutor.

Con la integración de la inteligencia artificial generativa, el asistente de voz de Kia es capaz de captar contextos complejos a través de la comprensión del lenguaje natural y permite conversar de forma fluida con los usuarios. El asistente de IA permite disfrutar al máximo de las funciones del vehículo, como el entretenimiento y la búsqueda de información.

Sobresaliente en seguridad

El Kia EV3 ofrece tecnologías de seguridad de gran utilidad, como el Head-up Display, que ofrece información al conductor sin necesidad de desviar la vista de la carretera. Estos datos reflejados sobre el parabrisas delantero tienen un gran tamaño, 12,3 pulgadas, equivalentes a 31 cm y ponen toda la información necesaria en la línea de visión del conductor.

El Kia EV3 equipa Drive Wise, la denominación de sus tecnologías de asistencia y de conducción autónoma. Destaca la cámara de visión 360º, formada por cámaras delanteras, trasera y laterales y que ofrece una imagen 360 del espacio que rodea al vehículo mientras se estaciona o se conduce a velocidades por debajo de 10 km/h.

Drive Wise aporta otras valiosas tecnologías para incrementar la seguridad como asistencia a la conducción, asistente dinámico para luces de carretera adaptativo, asistente de cambio de carril, detección de ángulo muerto, monitor de ángulo muerto, asistencia de prevención de colisión en salida de aparcamiento, control de crucero basado en la navegación, frenado de emergencia autónomo, asistencia al estacionamiento y sistema de estacionamiento remoto con llave.

Funcionalidad diaria

El Kia EV3 es también un referente en equipamientos relacionados con la funcionalidad. Por ejemplo, dispone de carga desde el vehículo (V2L), una tecnología que ofrece a los ocupantes la libertad para alimentar dispositivos externos como ordenadores portátiles, frigoríficos, patinetes, cafeteras o secadores de pelo.

La comodidad para utilizar el Kia EV3 crece con la Digital Key de Kia, una llave digital que evita la molestia de llevar encima llaves físicas. Es posible desbloquear y arrancar el EV3 con el smartphone o el smartwatch, así como compartir cómodamente el vehículo con otras personas.

Por su parte, la iluminación ambiental dinámica transforma el habitáculo en un espacio digital interactivo capaz de combinar funciones estéticas con herramientas de comunicación activa. Estas luces reaccionan de forma dinámica al desbloquear el coche, encenderlo o apagarlo, o al interactuar con el asistente de voz por IA. También están vinculadas al modo de conducción seleccionado y aportan avisos de seguridad, cambiando de color o parpadeando para reforzar alertas relacionadas con la conducción.

Hasta 605 km de autonomía

El Kia EV3 es uno de los pilares de la gama 100% eléctrica de la marca y destaca por sus posibilidades de autonomía para realizar viajes sin preocupaciones, ya que puede recorrer hasta 605 km con una carga, según ciclo WLTP. Su eficiencia se refleja en los datos de consumo WLTP, desde 14,9 kWh/100 km.

Además, dispone de tecnología de recarga rápida de 400 V, que permite cargar del 10% al 80% de la batería en 29 minutos en las versiones con batería de 58,3 kWh y en 31 minutos en las de autonomía extendida, de 81,4 kWh.