Humedales junto a los embalses: una oportunidad para recuperar biodiversidad

El nuevo capítulo de “Conexión a Tierra” viaja al Pirineo catalán para descubrir cómo los embalses pueden favorecer la recuperación de humedales y crear refugios para numerosas especies



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La tercera temporada de “Conexión a Tierra” viaja a Cataluña para mostrar cómo los embalses asociados a centrales hidroeléctricas pueden desarrollar funciones ecológicas similares a las de los humedales naturales y contribuir a la recuperación de ecosistemas ricos en biodiversidad. En el episodio, Pilar visita el Parc Natural de l’Alt Pirineu, en Lleida, mientras Eli participa desde el plató. El programa descubre así cómo conviven la gestión del agua, la producción de energía renovable y la conservación del entorno.

Los humedales son uno de los ecosistemas más valiosos y amenazados del planeta. Se los conoce como los “riñones del planeta” porque actúan como filtros naturales capaces de retener contaminantes antes de que el agua llegue a ríos o acuíferos. Además, almacenan agua, regulan inundaciones, capturan carbono y albergan una gran biodiversidad. Según distintas estimaciones internacionales, más del 35% de los humedales del mundo ha desaparecido en los últimos 50 años, una pérdida que ayuda a comprender por qué resulta tan importante conservar y recuperar espacios como el que aparece en el episodio.

Elisardo Pardos, Eli, @elisardo.pardos, y Pilar Pascual, @Agripilar, vuelven a formar esa pareja divertida con la que se aprende sin sentir que se está asistiendo a una clase. En esta ocasión reciben a Pilar Mallol, ingeniera de Gaena Environment, cuya intervención resume la presentadora en pocas palabras: “Explicaciones muy técnicas pero muy fáciles de comprender”.

El viaje a la Torrassa continúa una temporada que ya ha encontrado biodiversidad entre los paneles solares de Totana, ha seguido la relación de las centrales hidroeléctricas con el Caminito del Rey y el Tajo de Ronda, ha descubierto qué ocurre con los antiguos aerogeneradores durante la repotenciación de Aldeavieja y ha llegado hasta Gran Canaria para conocer una planta solar pionera con baterías y el trabajo de protección de la avifauna. Los capítulos anteriores permiten recorrer esos paisajes y descubrir otras maneras de integrar las energías renovables en el territorio.

Mucho más que agua y vegetación

A simple vista, un humedal puede parecer agua rodeada de vegetación. Sin embargo, es un ecosistema capaz de hacer muchas cosas a la vez. Pantanos, turberas y marismas adoptan formas diferentes, pero comparten una extraordinaria capacidad para albergar vida. “Sirven como reguladores de la calidad de las aguas, reducen los efectos dañinos de avenidas, estabilizan las orillas frente a la erosión por las olas del mar y, sobre todo, son muy aptos para acoger gran diversidad de especies y sus funciones”, explica Mallol.

El cambio climático influye en su deterioro, pero ¿es el principal responsable de su desaparición? Mallol explica qué otras transformaciones existen detrás de esa pérdida y cómo la actividad humana también puede formar parte de la solución.

El Inventario Español de Zonas Húmedas recoge 871 humedales, 54 de ellos embalses: 54 ejemplos de que una infraestructura artificial puede desarrollar funciones ecológicas similares a las de los humedales naturales. ¿Qué condiciones necesita un embalse para conseguirlo? La respuesta tiene mucho que ver con la profundidad y con el movimiento de la lámina de agua.

La vida en la cola de la Torrassa

Para encontrar ese lugar en la Torrassa hay que trasladarse a donde el río comienza a convertirse en embalse. Pilar visita la central hidroeléctrica de la Torrassa, en el Pallars Sobirà, donde el agua “se utiliza para la economía del territorio y para generar y conservar muchos hábitats y mucha biodiversidad”, señala Andreu Tomàs, técnico responsable de producción hidroeléctrica.

La respuesta aparece en la cola del embalse, donde las aguas se tranquilizan y encuentran refugio aves residentes y migratorias. El capítulo descubre por qué este punto resulta tan valioso y cómo infraestructura, naturaleza y actividad humana pueden coincidir.

Era la primera vez que Pilar visitaba el Pirineo catalán: “La montaña reflejada en el embalse, allí había un montón de niños haciendo un montón de actividades... O sea, fue increíble”. Agua, vegetación y montañas componen ese “paisaje de ensueño” integrado en la vida del territorio.

Renaturalizar con ayuda de caballos blancos

Para comprender el lugar, “Conexión a Tierra” retrocede hasta el gran glaciar que modeló el terreno. El viaje enseña por qué la cola del pantano y una antigua zona de humedal y turbera forman hoy una mezcla singular. También conduce hasta el Pla de Salito y una palabra clave: “renaturalizar”.

Marc Garriga, director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, muestra el trabajo desarrollado en terrenos de Endesa que forman parte de la Red Natura 2000 y albergan una planta muy amenazada. ¿Cómo se recupera un espacio así? El episodio permite comprobar sobre el terreno qué significa renaturalizar.

El proyecto reserva un siguiente paso con unos colaboradores inesperados: caballos de la Camarga. Esta raza está adaptada a los humedales y se prevé que su pastoreo controle plantas como el carrizo. ¿Cómo puede el pastoreo de estos caballos favorecer también a los insectos del humedal? La respuesta lleva hasta otra experiencia desarrollada desde hace años en el embalse de Flix, cerca de Tarragona. Garriga y Pilar concluyen que “aquí es todo un ‘win-win’”.

Una temporada para recorrer y aprender

Como en cada entrega, Pilar y Eli alternan las visitas y las conversaciones con preguntas, pruebas y humor. En el nuevo episodio salen a la calle para comprobar cuánto se sabe sobre los humedales. ¿Serías capaz de compararlos con algún órgano del cuerpo humano? ¿Reconocerías la Hippuris vulgaris? ¿Qué relación guardan las turberas con el carbono? Las respuestas ayudan a desmontar algunas ideas demasiado simples.

Entre el paisaje de ensueño del Alto Pirineo, las explicaciones de quienes trabajan en él y el juego final del programa, el capítulo invita a mirar de otra manera los embalses y todo lo que puede crecer a su alrededor. Todavía quedan especies invasoras por descubrir, aves que observar y algunas preguntas que resolver. “Recuperar para conectar”, en “Conexión a Tierra”.