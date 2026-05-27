El Movistar se vuelve a quedar sin el amuleto del triunfo en el Giro y el danés Valgren se lleva el premio

No hay manera de que el Movistar pueda cazar en este Giro de Italia reservado a las hazañas en exclusiva de Jonas Vingegaard. El conjunto español puede colocar en la fuga del día a los tres corredores mejor en forma de la escuadra; pero nada, a la hora de la verdad se les cuela el danés Michael Valgren, un veterano corredor de 34 años que fue gregario de Alberto Contador, y les gana la etapa sin que hubiera cambios en la clasificación general.

Sigue la ronda italiana con el guion escrito antes de tomarse la salida en cada etapa -y ya se llevan 17-. Este miércoles se sabía de antemano que el Visma de Vingegaard iba a permitir una fuga. La cuestión era meterse en ella e intentar conseguir un triunfo, algo por lo que pelea el Movistar desde que Enric Mas, el líder, se vio descolgado de cualquier opción en la general. El ciclista mallorquín se ha convertido en la segunda y tercera semana de competición en un corredor que busca las fugas, hace de gregario si es necesario y colabora en la escapada para que, por lo menos, Juanpe López y sobre todo Einer Rubio traten de pelear por llevarse el éxito en Andalo, el lugar donde hace una década Alejandro Valverde levantó los brazos. Eran otros tiempos.

Einer Rubio, del Movistar, durante la fuga. / MOVISTAR TEAM

Así que, en esta ocasión, la suerte se quedó sin sonreír al conjunto de Telefónica, el único equipo español que participa en el Giro. En el mismo día, Igor Arrieta luchó por una segunda victoria de etapa después de apuntarse la quinta jornada de la prueba. También peleó David de la Cruz. El catalán es junto a Arrieta el ciclista español más combativo de la prueba.

Pero llegó el danés Valgren y les robó a todos la cartera. Y eso que en el último repecho hizo creer a los contrincantes que tenía las fuerzas justas cuando eran suficientes para ganar y mostrar un Pokémon verde que le había regalado su hijo para que le diera suerte en el Giro.

Jonas Vingegaard, el líder. / GIRO DE ITALIA

Valgren tiene una historia curiosa detrás suyo. Hasta ahora el triunfo en la Amstel Gold Race de 2018 era su mejor apunte como profesional. Sin embargo, la carrera de este ciclista danés pudo acabar en 2022 cuando sufrió un gravísimo accidente durante la Ruta del Sur, que se disputaba en los Pirineos franceses. Se le fue la bici en un descenso y se despeñó. Fue un accidente que le provocó graves lesiones: fracturas en pelvis, cadera, menisco y desgarros en los ligamentos de la rodilla. Pero se recuperó, regresó y cuatro años después en el Giro ha encontrado la recompensa al sacrificio de la rehabilitación.

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Por lo demás, día tranquilo de Vingegaard, que aguarda a la etapa dolomítica de este viernes, la reina del Giro, para buscar un quinto triunfo, que sería el sexto de un corredor danés tras la victoria de Valgren. No hubo cambios en la clasificación general. Vingegaard goza de cuatro minutos de ventaja sobre el austríaco Felix Gall. De la Cruz es 13ª a 10.50 minutos de la ‘maglia rosa’.