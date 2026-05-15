Ciclismo
Sigue en directo la etapa 7 del Giro de Italia 2026: Formia - Blockhaus
Redacción
La montaña irrumpe este viernes en el Giro de Italia con una séptima etapa que promete marcar el primer gran punto de inflexión de la carrera. Tras varios días de tensión contenida y una jornada más tranquila por la Costa Amalfitana, la ronda italiana afronta su primer examen serio para los aspirantes a la maglia rosa con una auténtica etapa reina en esta primera semana de competición.
El pelotón partirá desde Formia para afrontar una exigente travesía de 244 kilómetros, una de las jornadas más largas de esta edición, con un acumulado cercano a los 4.600 metros de desnivel. El gran juez del día será el temible Blockhaus, uno de los puertos más emblemáticos de los Apeninos y escenario habitual de grandes batallas en el Giro.
La subida final, con sus 13,6 kilómetros al 8,4% de pendiente media y rampas que alcanzan el 14%, aparece como el terreno perfecto para que los grandes favoritos muestren por primera vez sus cartas. Será una llegada explosiva, de desgaste extremo, en la que corredores como Jonas Vingegaardy el resto de aspirantes a la general buscarán asestar el primer golpe importante de la carrera.
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