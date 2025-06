Simon Yates gana un Giro que no lo tenía entre los favoritos

Simon Yates ganó este domingo un Giro por sorpresa. No era ni el primero en los pronósticos ni en las apuestas. De hecho, fue a Italia a rodar y a ver qué pasa, porque el Visma, lo fichó este año para que fuese el hombre clave en la montaña del Tour, pero no para ganarlo, sino para apoyar a Jonas Vingegaard casi hasta la más empinada línea de meta.

Triunfó en un Giro por varias circunstancias esenciales: la principal, su inteligencia para no ponerse nervioso, dejar pasar etapas, correr tapado en el pelotón sin perder tiempo y aguardar el instante de la subida a la Finestre para poner la carrera patas arriba. Aprovechó los descartes de quienes salieron de Tirana, donde empezó la prueba, con la etiqueta de favoritos, sobre todo Primoz Roglic y Juan Ayuso, caídos en el combate por la victoria. Supo sacar rédito de la horrorosa táctica del UAE, de las dudas iniciales con Ayuso, del templado apoyo al ciclista alicantino y de la inexperiencia de Isaac del Toro para maniobrar correctamente en la subida decisiva a fin de conservar el jersey rojo. El ciclista mexicano tiene 21 años. Es muy bueno. Será -si ya no lo es- una figura, pero no todos los corredores a esa edad tienen la frescura y la madurez de un Tadej Pogacar o un Remco Evenepoel para leer las etapas.

El Papa saluda a Simon Yates, en el paso del Giro por Ciudad del Vaticano. / VATICANO NEWS

Ganó este domingo el Giro -triunfo de Olav Kooij al esprint en la última etapa celebrada en Roma perfectamente lanzado por Wout van Aert- porque, además de reunir las dos virtudes esenciales para triunfar en una carrera; atacar con fuerza y ser el más listo de la clase, contó a su lado con el equipo que nunca falla tácticamente, que siempre sale al paso de la tradicional improvisación ciclista y que tiene en sus filas al corredor con el que querría contar cualquier jefe de filas: Van Aert. Cuando Yates enlazó con el corredor flamenco, lanzado excepcionalmente por delante apenas era ‘maglia rosa’ por segundos. Cuando llegó a meta yendo en el llano y en la bajada entre la Finestre y Sestriere a rebufo de una moto humana, sacó cinco minutos a Del Toro y Richard Carapaz.

El Giro pasa frente al Coliseo. / GIRO DE ITALIA

Capítulo aparte merece el corredor ecuatoriano, que acabó discutiendo y criticando a Del Toro. Si Carapaz, en 2019, tumbó a Roglic y ganó el Giro fue porque obró con cabeza para derrotar al mejor ciclista de la carrera. Ahora, en cambio, erró en la lectura de la prueba, sobre todo en la Finestre -precipitación, fallo por no seguir a Yates si realmente pudo y finalmente miedo, al igual que Del Toro-.

Yates, con 32 años, ganó un Giro en el que no era favorito. Ahora cumplirá el acuerdo de su fichaje por el Visma al incorporarse a un elenco de figuras que tiene calidad para hacer al menos temblar a Pogacar en la ruta del Tour (del 5 al 27 de julio) siempre que Jonas Vingegaard tenga la cabeza y las piernas de 2022 y 2023 cuando llegó primero a París. Aparte de sus servicios, el corredor danés contará con Van Aert y el estadounidense Matteo Jorgenson (vencedor de la París-Niza). Mucha calidad.

Las clasificaciones finales del Giro.