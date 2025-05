Landa se cae y abandona el Giro en la primera etapa

Tantas veces cruel. Tantas veces el ciclismo se convierte en un deporte ingrato, inhumano, que no respeta a nadie. Tantas veces injusto con Mikel Landa, el ciclista que no se merecía abandonar el Giro, el que llevaba semanas preparando; duros entrenamientos, mejor esforzarse en casa que liarse con viajes y carreras a veces sin sentido para él. Y, a las primeras de cambio, de forma inesperada, un encontronazo, Landa que se cae por una calle que parecía no tener fondo; al hospital, duro golpe, retirada inesperada.

Landa acudía al Giro casi de forma voluntaria. Tan contentos estaban con él en el conjunto del Soudal que esta semana anunciaron que lo renovaban para la temporada 2026, un año más con el equipo belga, el que lidera Remco Evenepoel pero que siempre le da galones al corredor alavés en las carreras a las que no acude el astro flamenco.

Dos veces tercero

Era el Giro, por supuesto, el lugar donde Landa debía exhibirse como jefe de filas. Era el Giro, la carrera que más le gusta, donde ha conseguido subir dos veces, dos ocasiones tercero, al podio; primero, en 2015, cuando era un chavalín, en la victoria de Alberto Contador y luego hace tres años cuando luchó por el triunfo final hasta el penúltimo día, manillar con manillar, en un duelo diario con el australiano Jai Hindley -ahora gregario de Primoz Roglic- y Richard Carapaz.

Y era el mismo Giro en el que se dio un tremendo porrazo en 2021, cuando la carrera sólo llevaba cinco etapas. Clavícula, costillas rotas y el dolor, además, de dejar la prueba cuando era uno de los favoritos en la lucha por la general.

A cinco kilómetros de la meta

Faltaban cinco kilómetros para terminar la primera etapa que discurría por los alrededores de Tirana, la capital albanesa. El conjunto del Lidl había impuesto un ritmo frenético en la subida al último puerto del día. Se coronaba y se buscaba el camino de la meta. El pelotón estaba cortado en mil pedazos. Muchos velocistas se habían rezagado. Landa, en cambio, iba perfectamente colocado. Se trataba de no regalar segundos en la primera etapa y para un escalador como él no representaba un obstáculo la cuesta albanesa.

En eso, en una curva a izquierdas, llegó el drama. La televisión ofrecía la imagen de un Landa que no se incorporaba y cuando un corredor no se levanta enseguida y busca la bici tras una caída para incorporarse al pelotón, mal asunto. Casi nunca termina bien. El Soudal se quedó sin jefe de filas y el Giro perdió a uno de los corredores que estaba llamado a animar la carrera.

La contrarreloj albanesa del Giro. / GIRO DE ITALIA

Landa dejó el Giro en ambulancia en una primera etapa en la que Juan Ayuso también se fue al suelo, aunque sin aparentes consecuencias. Landa dejó la ronda italiana en la primera de las tres etapas programadas en Albania, en una jornada inaugural que se resolvió al esprint y recompensó el soberbio trabajo en el puerto cercano a Tirana del conjunto del Lidl-Trek, sobre todo del madrileño Carlos Verona y del italiano Giulio Ciccone. Se esforzaban en favor de Mads Pedersen, que fue campeón del mundo, que ha hecho una magnífica temporada de clásicas y que nunca se corta en puertos de pocos kilómetros. Así que no falló a los compañeros, venció en la primera etapa y se llevó la recompensa de la ‘maglia rosa’.

De nuevo, Wout van Aert quedó segundo en una llegada. Le cuesta una barbaridad lograr un triunfo este año. Pero, por lo menos, este sábado tendrá la opción de intentar ganar la contrarreloj. O por lo menos vestirse de rosa, ya que conocerá la referencia de todos los contrincantes en una etapa cronometrada de 13,7 kilómetros. Joshua Tarling, que era el candidato del Ineos para vestirse de rosa este sábado, se dejó 1.27 minutos al quedar cortado en la ascensión final. Será una ‘crono’ donde Ayuso tendrá la oportunidad de vestirse de rosa, aunque será el primero de los favoritos en tomar la salida. Eso no es bueno.

