Geraint Thomas da en cada etapa en la que se activa el Giro, que desgraciadamente no son muchas, un pequeño paso para ganar la carrera, que sigue abierta y que vivirá este viernes la jornada reina con la tremenda ascensión a Las Tres Cimas de Lavaredo; sin duda, una de las montañas del planeta más difíciles de subir en bicicleta.

En el estreno dolomítico, el ciclista galés enseñó lo que tiene que demostrar un líder. No atacó, porque no tenía necesidad y porque, pese a las bajas por caídas y covid, sigue disponiendo de un Ineos magnífico que le controla el Giro dejando ir escapadas que no incordien mucho en la general y protegiéndolo hasta el instante en el que Primoz Roglic, recuperado y peleón, pasa a la acción en el puerto de Coi, corto pero duro como una mala digestión.

Sin problema Thomas se agarra a la rueda de su rival esloveno. Quedan solo 8 kilómetros para la meta. Lo que ha sucedido antes solo ha sido desgaste como pasa tantas y tantas veces en etapas de montaña, por lo que en esta ocasión sería injusto criticar al Giro por la falta de combate.

Al contraataque

Es entonces, en rampas donde debe bailar la bici, cuando Roglic contraataca ayudado por su fiel Sepp Kuss, el escalador que todo líder querría siempre tener a su lado. Thomas se engancha a la pareja del Jumbo. ¿Pero qué ocurre? Pues pasa lo inesperado. Joâo Almeida, el más fuerte el martes en el Monte Bondone, donde le fallaron las piernas a Roglic pero no a Thomas, se descuelga como suele hacer en la montaña. No se hunde. Lucha hasta el límite. Pero siempre unos metros por detrás de los que atacan y mueven el árbol de la carrera. Recuerda al sufrimiento, tantas veces con premio, de Abraham Olano, en el cambio de siglo.

Sin embargo, en 2023 y en el Giro, siempre hay uno que no falla. Por eso, viste de rosa y porque no quiere que Roglic lo amargue en el día de su 37 cumpleaños. El Coi es un puerto estrecho, de los que animan la Vuelta en España, corto y explosivo, porque la subida final a meta es solo una cuesta donde el ciclista portugués se distancia unos segundos más y donde Thomas ayuda un poquito a Roglic porque ya le va bien que Almeida peque en segundos.

Vence, fugado, el campeón de Italia, Filippo Zana, que derrota en el esprint por la etapa a un combativo Thibaut Pinot, que se retira al final del curso, que no logra el triunfo deseado, pero que se coloca en el ‘top ten’ del Giro y encima con el jersey de líder de la montaña. Roglic recupera la segunda plaza, Almeida se deja 21 segundos de oro y Thomas apaga las velas de su cumpleaños más rosa que nunca.

