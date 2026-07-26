Plex conquista La Velada con la bandera de Castilla y León y hace historia para Zamora.

El youtuber zamorano YoSoyPlex volvió a demostrar este sábado que no se olvida de sus orígenes. El creador de contenido, natural de Toro, accedió al cuadrilátero de La Velada del Año VI acompañado por banderas de Castilla y León, un gesto con el que quiso representar a su tierra ante una audiencia de millones de personas.

La entrada tuvo lugar en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, escenario de la sexta edición del multitudinario evento organizado por Ibai Llanos. Antes de enfrentarse al salvadoreño Fernanfloo, Plex protagonizó una de las apariciones más esperadas de la noche y convirtió los símbolos de la comunidad en parte central de su puesta en escena.

El zamorano completó la celebración con una victoria por decisión unánime después de tres asaltos. El combate enfrentó a dos de los creadores de contenido más conocidos del ámbito hispanohablante y terminó con Plex logrando su segundo triunfo consecutivo en La Velada del Año.

Más allá del resultado deportivo, la presencia de las banderas de Castilla y León despertó una atención especial entre los espectadores zamoranos. El gesto sirvió para llevar el nombre de Toro y de la provincia de Zamora a uno de los mayores acontecimientos de entretenimiento digital celebrados en España.

No es la primera vez que Plex aprovecha su participación en La Velada para hacer visible su vínculo con la comunidad. Su entrada volvió a dejar una imagen cargada de identidad local: la de un joven de Toro subiéndose al ring ante decenas de miles de asistentes sin renunciar a sus raíces.

La Velada del Año VI reunió a cerca de 80.000 personas en La Cartuja y congregó a una audiencia internacional a través de internet. En medio de un espectáculo protagonizado por combates, actuaciones musicales y algunas de las mayores figuras de las redes sociales, la bandera castellana y leonesa también encontró su espacio gracias al representante zamorano.