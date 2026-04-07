La Casa de Cultura de Toro anuncia la programación de abril de "la película de los viernes"

La Casa de Cultura de Toro proyectará, cada viernes de abril, una obra cinematográfica que podrá visionarse de forma gratuita en el salón de actos del edificio, hasta completar el aforo.

“Gladiator II”

El viernes 10, a las 17.00 horas, arrancará el ciclo con “Gladiator II” (2024), dirigida por Ridley Scott.

El ejército romano, dirigido por el general Acacio, invade y conquista el reino en el que Lucio Vero vive junto a su esposa, esclavizándole a él y a otros supervivientes. Los esclavos son llevados a Ostia, donde Lucio es comprado por el comerciante Macrinus, quien le promete vengarse de Acacio si gana suficientes combates para llegar al Coliseo.

“Manchester frente al mar”

El 17 de abril, a las 17.30 horas, tendrá lugar el visionado de “Manchester frente al mar” (2016), dirigida por Kenneth Lonergan.

Tras la muerte de su hermano, Lee Chandler deberá regresar a su pueblo natal para asumir la tutela de su sobrino adolescente y lidiar con su trágico pasado, la razón por la que abandonó su hogar y se distanció de su familia.

“Las cenizas de Ángela”

Finalmente, el viernes 24, a las 17.30 horas, “Las cenizas de Ángela” (1999), dirigida por Alan Parker, será la última película proyectada en el mes.

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La obra cinematográfica está basada en la novela autobiográfica de Frank McCourt “Las cenizas de Ángela” (1996). En ella, Ángela y Malachy McCourt, con cuatro hijos, abandonan Nueva York en la época de la Gran Depresión, en los años 30, para regresar a su Irlanda natal tras la muerte de su quinta hija. Se instalan en Limerick, pero allí la situación no mejora para ellos. Este duro entorno lo contempla Frank, el hijo mayor, desde cuya perspectiva se cuenta la historia.