El Partido Popular de Toro denuncia el estado de la pradera del Cristo de las Batallas
Aseguran que no se trata “de un hecho puntual”, sino de “meses de inacción por parte del equipo de gobierno”
Y.C.
El Partido Popular de Toro califica el estado de la pradera del Cristo de las Batallas como “absolutamente vergonzoso”, describiendo que no se trata de "un hecho puntual”, sino de “meses de inacción, de falta total de mantenimiento y de ausencia de gestión por parte del equipo de gobierno”.
Los ediles del PP afirman que, en medio de las zonas de paso, permanecen “troncos de gran tamaño caídos durante los temporales de invierno, ramas esparcidas sin retirar, restos de poda abandonados, barbacoas convertidas en auténticos vertederos con bolsas de basura, latas y residuos acumulados, zonas quemadas sin ningún tipo de limpieza y mobiliario en condiciones deficientes”.
Además, señalan que esta situación afecta a "la imagen de Toro” en una zona que, recalcan, "es un lugar de encuentro tradicional para toresanos y visitantes que, especialmente en Semana Santa, ha vuelto a ser punto de reunión". En este sentido, afirman que también supone “un riesgo evidente debido a la acumulación de material vegetal seco con peligro de incendio, troncos y ramas de gran tamaño en zonas transitadas y focos de suciedad que generan insalubridad”.
- La hostelería de Zamora cierra una Semana Santa 'hasta la bandera
- DIRECTO | Zamora CF - Unionistas de Salamanca: sigue el derbi con nosotros
- Ainhoa Arteta y Luis Santana emocionan a los zamoranos cantando dos arias ante la Virgen de la Soledad
- Y Jesús resucitó: vuelve a ver la procesión de La Resurrección desde la Plaza Mayor de Zamora
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
- Mazazo para el Zamora CF en Domingo de Resurrección al caer en los últimos minutos ante Unionistas de Salamanca
- No hay Domingo de Resurrección en Zamora sin su tradicional 'dos y pingada': huevos, jamón... y lo que surja
- Un conductor maniobra marcha atrás en Zamora capital y atropella a un hombre de 80 años