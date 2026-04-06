Cortada la calle Concejo en Toro debido al comienzo de las obras
Las reformas continuarán en la calle Empedrada en fases posteriores del proyecto
El Ayuntamiento de Toro ha iniciado las obras de renovación de redes y pavimentos en la calle Concejo, dentro de un proyecto que incluye próximamente las reformas de la calle Empedrada.
El contrato de las obras, que abarca ambas calles, ha sido adjudicado a la empresa Estejosan S.L., con un presupuesto de 259.038,01 euros (IVA incluido). De esta cantidad, 173.023,19 euros corresponden al Fondo de Cooperación Económica Local (FCELG) 2025 de la Junta de Castilla y León.
El consistorio señala que objetivo principal de la intervención en la calle Concejo es garantizar la sostenibilidad del suministro de agua, sustituyendo las tuberías antiguas de fibrocemento con amianto por instalaciones más seguras y eficientes. Asimismo, afirma que "se mejorará la accesibilidad mediante un diseño que favorece la convivencia entre peatones y vehículos".
La obra contempla la instalación de itinerarios peatonales con losas de granito gris de 10 centímetros de grosor, rígolas para la recogida de aguas pluviales y la adecuación del terreno para que la pavimentación quede a la misma altura que los viales, con el objetivo de facilitar la movilidad. También se actualizarán las redes eléctricas, de saneamiento, gas y riego.
Los vehículos pueden seguir accediendo hasta el Juzgado por la calle Trucos o San Lorenzo, mientras que los peatones podrán hacerlo a través de las calles Costanilla de San Lorenzo, San Lorenzo y Trucos. En el caso de Costanilla de San Lorenzo, no cuenta con adaptación para personas con movilidad reducida.
La Concejalía de Obras y Urbanismo solicita a la ciudadanía que respete la señalización y lamenta las molestias que las obras puedan generar.
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