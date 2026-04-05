Semana Santa
La Semana Santa de Toro culmina con la "Quema del Judas"
La Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad ha recuperado este año el ritual, que dejó de celebrarse en la década de 1950
Este año, la Semana Santa de Toro incluyó la «Quema del Judas», un ritual que la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad ha recuperado tras dejar de celebrarse en la ciudad en la década de 1950.
A las 18.00 horas, el acto comenzó con el toque popularmente conocido como «tum tum tuel», interpretado al tambor por varios niños junto al hermano de la cofradía Miguel Velázquez.
A continuación, el muñeco salió manteado desde la iglesia del Santo Sepulcro por algunos adjuntos de la asociación, entre las risas de los asistentes. Finalmente, fue colocado en una silla en el centro de la Plaza Mayor, donde se le prendió fuego.
Como explicó el presidente de la cofradía, Mario González, el ritual se trata de "una representación del triunfo del bien sobre el mal".
Supervisada por los Bomberos de Toro, la «Quema del Judas» puso el broche final a una Semana Santa cargada de tradición, devoción y emoción.
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