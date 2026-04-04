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Toro vive con recogimiento la solemne procesión de Jesús Muerto

Numerosos cofrades y devotos acompañaron el cortejo fúnebre por las calles de la ciudad durante el Viernes Santo

GALERÍA | La solemne y emotiva procesión de Jesús Muerto en Toro

GALERÍA | La solemne y emotiva procesión de Jesús Muerto en Toro

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GALERÍA | La solemne y emotiva procesión de Jesús Muerto en Toro / Yago Costoya

Yago Costoya

El Viernes Santo se despide en Toro con la solemne y emotiva Procesión Oficial de Jesús Muerto, organizada por la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad.

Las imágenes de La Magdalena, el Cristo de la Expiración, la Piedad, San Juan, Jesús Yacente y la Virgen de la Soledad cautivaron la mirada y el corazón de los numerosos fieles que llenaban las calles toresanas, acompañadas del paso firme de los cofrades y de las bandas de música de La Cistérniga y “La Lira” de Toro.

La procesión partió a las 20.00 horas desde la iglesia del Santo Sepulcro y se dirigió hasta la Plaza de la Colegiata, donde tuvo lugar el Sermón del Desenclavo, momento en que la luz del sol se desvanecía y las farolas empezaban a encenderse en la ciudad. Allí, con sentidas palabras, se narró minuciosamente el descenso de Jesús de la cruz, envolviendo a los presentes en un profundo recogimiento.

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El cortejo, en un ambiente de respeto y devoción, siguió su recorrido por la Plaza de los Bollos de Hito, calle de San Lorenzo el Real, Puerta de Morales, calle El Sol, Plaza Santa Marina, Arco del Reloj, Puerta del Mercado, Plaza Mayor hasta finalizar en el templo de partida.

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