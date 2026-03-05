Ahora Decide denuncia que Toro y el Alfoz “están abandonados por las administraciones”

Manuel Fuentes, cabeza de lista de Ahora Decide, aseguró que Toro cuenta con “unos recursos turísticos impresionantes”, “una agricultura y ganadería que puede tirar en el Alfoz”, además de “un sector agroalimentario muy importante”, en el que recalcó, especialmente, “el vino y el queso”. Sin embargo, expresó que Toro y el Alfoz “están perdiendo población porque no tienen apoyo de las administraciones” y, en este caso, señaló a la Junta de Castilla y León.

Por otra parte, recordó que “sí que parece que vayan a llegar 1.300 militares a Monte la Reina en un año o en año y medio”. En este sentido, afirmó que ganará población la localidad que tenga “viviendas asequibles”, para lo que aseveró que Toro “no tiene disponibilidad de pisos para esos salarios”, y que necesita “viviendas sociales” o, de lo contrario, “se irán a Zamora”. Indicó que “el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León tienen que trabajar con la Empresa Pública de Vivienda”, lo que describió como “una forma más rápida” que “ceder solares a la Junta para que haga viviendas”.

En relación al Gobierno central, criticó el estado de la carretera N-122, expresando que necesita un “arreglo integral completo” y no “bachearlo”, lo que describió como “tirar el dinero”.

En cuanto a la sanidad, expresó que “la gente de Toro te dice que han estado sin pediatra bastante tiempo” y que “necesitan no estar esperando cinco, siete u ocho días para poder ir a visitar a tu médico de cabecera”. Subrayó que “la población necesita una atención del mismo día”.

Además, recalcó que Toro necesita empresas “de sectores punteros, con tecnología, que creen trabajo y que respeten el medioambiente” para que “la gente joven pueda estudiar aquí y quedarse aquí a trabajar, si quieren”. Por otro lado, se pronunció en contra de las plantas de biogás que funcionan con residuos “ajenos a las explotaciones locales”, lo que señaló como “un problema importante de prejuicio para Toro, especialmente, en el sector turístico”.

En relación a la juventud, afirmó que “hace falta un programa concreto de actos para buscar la forma de que tengan sitios concretos de ocio”, expresando que hace años “había más discobares donde las cuadrillas podían socializar”.