Toro premia la originalidad de los participantes del desfile del Martes de Carnaval

El recorrido carnavalero volvió a tener como grandes protagonistas el ingenio, la originalidad y la puesta en escena

Yago Costoya

Yago Costoya

El jurado dio a conocer, una vez concluido el desfile, a los premiados de las diferentes categorías que se establecieron: individual, por parejas, grupos y murgas. La organización reconoció que la decisión no fue sencilla, debido al alto nivel de involucración y la dedicación con la que los participantes afrontaron esta cita festiva.

En la categoría individual, el primer premio fue otorgado a “Cuervo Death Note”, mientras que el segundo recayó en “la Diosa del Vino” y el tercero en “Espantapájaros”. Asimismo, los accésits fueron concedidos a “Vichy el Corsario” y “el Inspector Gadget”.

En la categoría por parejas, el jurado decidió conceder el primer premio a “Dragón y Brujo”. El segundo galardón fue para “Espantapájaros y Brujo”, y el tercero para “los Vikingos”. Los accésits recayeron en “las Damas de Papel” y “la Escuela de Cortadores".

En cuanto a la categoría de grupos, el primer premio fue para "Mulan", seguido de "Mariposas" con el segundo puesto, y "Sombreras locas- Tunantas" con el tercero. Los accésits fueron otorgados a "Fiesta Fundación Personas" y "las Legionarias".

Por último, en la categoría de murgas, el jurado reconoció con el primer premio a "Fuleros Dindoneros", mientras que el segundo fue para "D`Family" y el tercero para "Marujas".

