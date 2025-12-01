Un nuevo punto de recarga de vehículos eléctricos en Toro como "apuesta" por la movilidad sostenible

El Ayuntamiento de Toro ha puesto en funcionamiento el punto de recarga para vehículos eléctricos existente en la calle Comedias, junto al parque de bomberos municipal.

Con esta iniciativa, el Consistorio "reafirma su compromiso" con la sostenibilidad, con la reducción de emisiones y con el fomento de la movilidad eléctrica en la ciudad, según han explicado.

El Ayuntamiento toresano ha puesto así en servicio el cargador eléctrico que ya estaba instaladado en la calle Comedias, a través de la búsqueda de una empresa que pueda gestionar los pagos y el mantenimiento de la instalación.

Este nuevo servicio cuenta con capacidad para la recarga de dos vehículos de forma simultánea.

La potencia máxima de recarga es de 22 kW, lo que permite una carga "rápida y eficiente", tal y como han explicado desde el Consistorio.

La gestión del software estará a cargo de la empresa Zunder, especializada en soluciones para movilidad eléctrica, por lo que los usuarios que requieran de su utilización necesitarán descargar la aplicación específica de la marca.

El concejal Carlos Rodríguez ha incidido en que "fomentar la movilidad eléctrica contribuye a mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación acústica" en Toro ya que cada vehículo eléctrico que utiliza este punto "evita la emisión de aproximadamente 120 gramos de CO₂ por kilómetro frente a un vehículo convencional", ha aseverado el edil de Promoción de la Ciudad.

Por otra parte, desde el Consistorio, han remarcado que este proyecto "se alinea con los objetivos europeos de descarbonización y transición energética".

El punto de recarga ya está disponible para todos los usuarios que deseen utilizarlo y permitirá "contribuir" a que Toro "avance hacia un modelo de transporte más limpio y respetuoso" con el medio ambiente.