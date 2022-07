La localidad de Ferreras de Abajo se encuentra en estos momentos rodeada por las llamas, según indican fuentes vecinales.

Los afectados denuncian "falta de medios de aéreos" y temen por la cercanía de las llamas al término municipal. “Si cambia el aire estamos jodidos y si no, pues probablemente también porque no hay medios aéreos trabajando, no se ven ni helicópteros ni nada”, certifican con contundencia.

Desde el pueblo pueden contemplarse el avance de una gran lengua de fuego más cuando se esperan fuertes rachas de viento y se temen lo peor, aunque la Guardia Civil todavía no tiene constancia de que se vaya a desalojar el pueblo.