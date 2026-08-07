Los tres certámenes nacionales de Fromago alcanzan récord de inscripciones con profesionales de toda España

Los tres concursos nacionales de Fromago 2026 han cerrado su plazo de inscripción con la mejor acogida de su historia. Los tres certámenes contarán con profesionales llegados de toda España que competirán en la Feria Internacional del Queso de Zamora por unos premios cuyo prestigio no deja de crecer.

La organización de la cita quesera confirma lo que venía percibiendo desde enero y es que "el interés del sector por competir en Zamora no deja de crecer". A los concursos se han inscrito profesionales de toda la cadena del queso, desde maestros queseros, charcuteros, cocineros, chefs, pasteleros, maîtres y responsables de tiendas especializadas. Participantes llegados desde puntos tan distantes como Canarias, Galicia, Andalucía, Aragón, la Comunidad Valenciana, Madrid o Castilla y León.

Tres títulos nacionales en juego

III Concurso al Mejor Fromelier de España . El profesional que mejor corta, presenta, marida y cuenta el queso. La disciplina más exigente del oficio, con participantes de todo el país

. El profesional que mejor corta, presenta, marida y cuenta el queso. La disciplina más exigente del oficio, con participantes de todo el país III Concurso a la Mejor Tabla de Quesos en Hostelería . Creatividad, técnica y presentación para los profesionales de sala que llevan el queso a la mesa.

. Creatividad, técnica y presentación para los profesionales de sala que llevan el queso a la mesa. I Concurso Nacional a la Mejor Tarta de Queso. El estreno de esta edición y su gran fenómeno, ya que la demanda obligó a la organización a ampliar las plazas de 10 a 15 finalistas. Chefs, pasteleros y obradores de media España competirán por el primer título nacional. Las bases del concurso exigen elaborar la receta con al menos dos tipos de queso: uno de ellos, DOP Queso Zamorano, al ser la seña de identidad del territorio anfitrión, y otro procedente de la comunidad autónoma de origen de cada quesería candidata. De este modo, cada elaboración llevará consigo un pequeño mapa quesero del país, del queso zamorano al de cada rincón de procedencia.

Con el patrocinio de INLAC, los concursos de Fromago se han convertido en apenas tres ediciones en una referencia nacional para los profesionales del sector, puesto que suponen un importante escaparate que da visibilidad, proyección y reconocimiento a quienes dominan su oficio. Para muchos participantes, subirse al escenario de Zamora es ya un impulso profesional en sí mismo; para los ganadores, un título que abre puertas dentro y fuera de España.

Aunque los concursos son para profesionales, las finales se celebran en abierto durante la feria en el Palacio de la Encarnación de la Diputación de Zamora. De este modo, cualquier visitante podrá presenciar cómo se corta, se emplata y se compite al máximo nivel. En concreto, la tarde del jueves 17 de septiembre, competirán los seleccionados al título de Mejor Fromelier de España. El 18 de septiembre por la mañana, será el turno de los profesionales que competirán por crear la Mejor Tabla de Quesos en Hostelería, mientras que el viernes por la tarde será la final del nuevo certamen a la Mejor Tarta de Queso.

Las finales se suman así a un calendario profesional de primer nivel que tendrá otro momento cumbre y que será la entrega de los prestigiosos Premios Cincho de la Junta de Castilla y León, que un año más elige la Feria Internacional del Queso de Zamora como escenario, y cuyos quesos ganadores podrán degustarse en la nueva galería del queso de la Plaza de la Marina.