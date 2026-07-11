Entre los sustos por la subida del gasoil, las guerras de precios con los operadores y la falta de jóvenes que quieran ejercer el oficio de chofer, los camioneros han olvidado por un momento las penas para sumergirse en los actos de la festividad de San Cristóbal, el santo que ayudó a Jesús a atravesar un río y que guía los pasos de los transportistas desde entonces.

Víctor Garrido

Por la mañana ha habido, como es tradicional, un ágape en el Centro de Transportes, donde los camioneros han podido compartir unos momentos de asueto en torno a unas tapas y un refresco, acompañados también por los invitados, como algunas autoridades que se acercaron a saludar al colectivo (estaban por ejemplo el concejal de Seguridad Ciudadana, David Gago, o el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco).

Tras el recorrido por las principales arterias de la ciudad con los camiones y vehículos engalanados, los transportistas compartieron una cena de hermandad

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GALERÍA | Conductores zamoranos salen a la calle para celebrar la festividad de San Cristóbal

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