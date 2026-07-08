La gala de los III Premios Empresa del año Banco Sabadell en Zamora, en imágenes: Castilla y León luce músculo empresarial

Leoncio Viejo, presidente de Cobadu; Rafael Sánchez Olea, gerente de Cobadu; José Manuel García Bejines, CEO de Grupo Entrepinares; Elena Fernández, responsable financiera de A y B Hislabor; Luis Andrés Vaquero y Ricardo Hernández, cofundadores de DareMapp; Roberto García, consejero delegado de Grupo Tecopy; Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León; Pablo Junceda, director general adjunto deBanco Sabadell; Rocío Hervella, CEO y cofundadora de Prosol; Andrés Hernando, consejero delegado de Hiperbaric; José Miguel Fidalgo, presidente de Innovachef y Vanesa Fidalgo, directora general de Innovachef.
Aquí podrás encontrar las imágenes de la gala de los III Premios Empresa del año Banco Sabadell que se celebra este miércoles en los Jardines del Rey de Zamora.
Representantes de Cobadu con su director general, Rafael Sánchez Olea (segundo por la derecha) y su presidente, Leonci Viejo (tercero por la izquierda) a la cabeza.
Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadu, junto al presidente de la CEOE de Zamora, José María Esbec
Las autoridades posan para el photocall antes de la gala.
José Manuel Salvador, concejal de Benavente y diputado provincial; José María Prada, concejal del Ayuntamiento de Zamora y Luis Garrido, subidrector de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.
De izquierda a derecha: Víctor López de la Parte, vicepresidente primero de la Diputación; Luis Garrido, subdirector de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA; Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León; Javier Faúndez, presidente de la Diputación; Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León; y Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell.
Roberto García, consejero delegado del grupo Tecopy.
Elena Fernández, responsable financiera de AyB Hislabor.
Ricardo Hernández (izquierda) y Luis Andrés Vaquero, cofundadores de DareMapp
Rocío Hervella, CEO y cofundadora de Prosol
Vanesa Fidalgo, de Innova Chef, junto a José Miguel Fidalgo, presidente de la empresa.
El gerente de La Opinión-El Correo de Zamora, Carlos Zardaín (izquierda), charla animadamente con Rafael Sánchez Olea, director general de Cobadu.
La directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León, Ángeles Rivero, junto a Pablo Junceda, director general adjunto del Banco Sabadell.
Luis Garrido (izquierda), subdirector de La Opinión-El Correo de Zamora; Carlos Zardaín (centro), gerente del periódico; y Pablo Lozano, director de Banca Privada DT Noroeste Banco Sabadell
Asistentes que van llegando a la gala de los III Premios Banco Sabadell que se celebran en los Jardines del Rey, en Zamora capital.
Auxi Fernández (centro) y Pablo Novo (derecha), concejales de Servicios Sociales y Obras, respectivamente, en el Ayuntamiento de Zamora.
Manuel Moreno, jefe del Servicio de Industria de la Junta de Castilla y León en Zamora; Fernando Prada, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora; Luis Garrido, subdirector de La Opinión-El Correo de Zamora; Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León; Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León; Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell; Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora y Víctor López de la Parte, vicepresidente de la institución provincial.
José María Esbec, presidente de CEOE-Cepyme Zamora y Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell.
Varios invitados a la entrada del evento.
Luis Garrido, subdirector de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA conversa con Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora.