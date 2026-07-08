La gala de los III Premios Empresa del año Banco Sabadell en Zamora, en imágenes: Castilla y León luce músculo empresarial

Leoncio Viejo, presidente de Cobadu; Rafael Sánchez Olea, gerente de Cobadu; José Manuel García Bejines, CEO de Grupo Entrepinares; Elena Fernández, responsable financiera de A y B Hislabor; Luis Andrés Vaquero y Ricardo Hernández, cofundadores de DareMapp; Roberto García, consejero delegado de Grupo Tecopy; Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León; Pablo Junceda, director general adjunto deBanco Sabadell; Rocío Hervella, CEO y cofundadora de Prosol; Andrés Hernando, consejero delegado de Hiperbaric; José Miguel Fidalgo, presidente de Innovachef y Vanesa Fidalgo, directora general de Innovachef.