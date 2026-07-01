Un aula al aire libre en el Campus Viriato de Zamora

La naturaleza se convierte en la mejor aula de aprendizaje no solo para los alumnos de Infantil, sino también para los futuros maestros, que tienen en el huerto de la Facultad de Ciencias de la Educación una herramienta activa para desarrollar su proyecto educativo que implementar con niños de diferentes colegios de Zamora.

Un año más, supervisando este proyecto está el profesor Diego Corrochano, aunque los que lo desarrollan son los propios alumnos de la facultad. “Ellos lo diseñan, lo implementan y lo ponen en práctica con todos los contenidos teóricos”, resume su profesor.

La versatilidad de este espacio hace que los niños de los colegios que participan puedan trabajar desde el tratamiento de residuos hasta conocer las partes de las plantas. “Siempre intentamos que las actividades sean muy manipulativas”, detalla Corrochano.

Conocer el espacio

La jornada comienza con una visita al huerto, donde les presentan sus diferentes espacios y el servicio que da, “ya que muchos no saben realmente de dónde procede lo que comen”, asegura. Así, aprenden a diferenciar raíces de tallos, hojas, flores, frutos y semillas, descubren a los animales invertebrados que allí habitan, cuentan sus patitas, antenas o alas, miden los bancales, hacen la siembra, recolectan e incluso aportan para el compostaje los residuos que generan en la hora del almuerzo. “Es una manera más práctica y participativa de estudiar”, valora el docente.

En esta edición, junto con la asignatura de Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica, también se trabaja la de Matemáticas y su Didáctica, con el profesor Miguel Villarraga, quien reconoce que la manera de impartir esta asignatura ha evolucionado en los últimos años. “A nosotros nos la impartían de una manera muy aislada no solo de la naturaleza, sino de la vida misma, por lo que era difícil ver ninguna conexión”, compara.

Conexión con la vida cotidiana

La didáctica de las matemáticas ha cambiado y se están estableciendo conexiones con la vida cotidiana. “Una de ellas es con las ciencias naturales y, en este caso concreto, con nuestro huerto, para tratar aspectos como el conteo, la geometría y el espacio, las formas, las áreas, las longitudes o los desplazamientos”, enumera. Y se intenta hacer de una forma lo más natural posible “para que los chicos se diviertan con las matemáticas desde pequeños, que quizá podrá ayudarlos a que tengan éxito en el futuro, porque las matemáticas no son las que están guardadas en los libros”, considera.

Una forma de perder el miedo a una asignatura que no suele ser muy bien tratada. “Esta conexión puede ayudarles a que pierdan el miedo a los números y que su inteligencia natural se mantenga, sin ser disminuida por la inteligencia artificial, como está sucediendo”, lamenta.

Taller de alimentación saludable

Marta Saludes es la otra compañera que también trabaja en este proyecto, concretamente en la parte que se desarrolla en el aula, una especie de taller sobre alimentación saludable en el que los pequeños participantes tienen una primera toma de contacto con la comida de una forma más didáctica. “Les damos a conocer diferentes tipos de semillas, las que se plantan después en el huerto, con la idea también de que se pongan en conexión con el sector primario y lo empiecen a poner en valor”, detalla la profesora del área de Ciencias Experimentales. La clasificación entre alimentos saludables y menos saludables en cuanto a su consumo es otra de las actividades que se desarrollan.

Toda una experiencia para los estudiantes de segundo curso de Educación Infantil, que tienen en este proyecto su primera experiencia de contacto con alumnos. “Aunque al principio están algo nerviosos, tienen una vocación muy despierta e interaccionan muy bien con los niños desarrollando el proyecto”, destaca Saludes.

Niños de todo Zamora

Este curso, han participado en el proyecto un total de ocho centros educativos zamoranos, dividido en grupos de alrededor de setenta alumnos en cada jornada. El CRA Vía de la Plata, de San Cristóbal de Entreviñas, ha sido el único colegio rural que ha acudido al Campus Viriato, en un intento por ampliar esta iniciativa más allá de la capital. El resto de los participantes han sido alumnos del CEIP Miguel de Cervantes, CEIP La Viña, colegio Corazón de María, CEIP La Hispanidad, colegio Nuestra Señora del Rocío-Amor de Dios, Trilema y CEIP Nuestra Señora de la Candelaria.

Este trabajo con el huerto escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación del campus zamorano arrancó en el curso 2016-2017, gracias a los proyectos de innovación docente de la Universidad de Salamanca y sigue en crecimiento, formando parte de la Red de Universidades Cultivadas y la Red HecoUSAL, que aglutina a huertos escolares comunitarios, puesta en marcha por profesores de la Facultad de Educación de la USAL.