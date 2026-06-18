Zamora Duero Esencial: influencers de toda España descubren los secretos de la provincia gracias a esta iniciativa de la Diputación

El vicepresidente del Patronato de Turismo de Zamora y vicepresidente de la Diputació Provincial, Víctor López de la Parte, presenta hoy en Madrid "Zamora Duero Esencial", el proyecto que ha traído a la provincia de Zamora a varios influencers que han podido conocer, y difundir a través de distintos canales, la riqueza turística, cultural, natural, gastronómica y patrimonial de la provincia.

1 19

Zamora Duero Esencial: influencers de toda España descubren los secretos de la provincia gracias a esta iniciativa de la Diputación

2 19

Zamora Duero Esencial: influencers de toda España descubren los secretos de la provincia gracias a esta iniciativa de la Diputación

3 19

Zamora Duero Esencial: influencers de toda España descubren los secretos de la provincia gracias a esta iniciativa de la Diputación