Zamora brilla más que el sol en la mañana Corpus Christi

Cientos de zamoranos desbordan el casco antiguo en la mañana de este domingo de Corpus Christi para adorar al Santo Sacramento, la forma consagrada en la Eucaristía celebrada en la iglesia arciprestal de San Ildefonso (el templo catedralicio permanece cerrado por los trabajos posteriores a Las Edades del Hombre).

La Sagrada Forma recorrió las rúas de Zamora hasta la plaza de Viriato en una procesión en la que tuvieron especial protagonismo los niños y niñas que este año han tomado su Primera Comunión. Como manda la tradición de la ciudad, en el comité también participaron los gigantes del Ayuntamiento (en esta ocasión solo dos, El Turco y El Ramón) y los cabezudos, la imagen de La Tarasca y la Virgen de la Concha, además de una nutrida representación de todas las cofradías de penitencia y de gloria.

El recorrido se alfombró de romero y tomillo, al que se sumaban los pétalos de flor que iban dejando a su paso los niños de comunión. Además se dispusieron varios altares entre los que destacaba, por tamaño, el misterio de la Santa Cena, de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, obra del escultor Fernando Mayoral Dorado, colocado en la calle Misericordia.

La música también fue una parte importante de la procesión, con la participación de las dulzainas y tamboriles que acompañan a los gigantes y cabezudos, la banda de cornetas y tambores de la Cofradía de Jesús Nazareno, y una banda de música que cerraba el desfile tras la custodia.

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La Tarasca.

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El Ramón y El Turco, dos de los gigantes de Tradimupo, esperan al inicio de la procesión.

Alba Prieto 3 40

La Tarasca.