Zamora organiza el I Certamen de Poesía Feminista "Voces en Igualdad"

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora, en su apuesta firme por la promoción de la igualdad real y efectiva, junto con el movimiento feminista Libres e Iguales, ha organizado el I Certamen de Poesía Feminista "Voces en Igualdad".

Este proyecto se alinea con los objetivos estratégicos de la Concejalía para situar a Zamora como un referente en políticas de igualdad y sensibilización ciudadana.

El certamen no solo busca el talento literario, sino que pretende generar una reflexión profunda sobre la memoria histórica femenina, la corresponsabilidad y la construcción colectiva de una sociedad libre de violencias y prejuicios de género.

Categorías

La convocatoria tiene un carácter nacional y está abierta a toda la ciudadanía a partir de los 16 años, estableciendo dos categorías para asegurar un impacto intergeneracional, con una categoría juvenil, dirigida a personas nacidas entre 2001 y 2011, con el fin de fomentar la perspectiva feminista entre la juventud. También hay una categoría adulta dirigida a personas nacidas antes del año 2001.

En consonancia con el apoyo a la economía social, los premios consisten en bonos de entre 50 y 100 euros para ser utilizados exclusivamente en la red de librerías independientes de Zamora.

Premios

La obra ganadora de la categoría adulta recibirá un reconocimiento artístico, su adaptación musical e interpretación en directo por la artista zamorana Lucía Gonzalo.

Las obras, que deben ser originales e inéditas, podrán presentarse desde el 13 de mayo hasta el 13 de junio de 2026, a través de la siguiente dirección movimientoflibreseiguales@gmail.com

El fallo del jurado se comunicará el 2 de julio a través de los canales oficiales de la Escuela de Igualdad de Zamora. El certamen culminará con un acto público en verano en un espacio emblemático de la ciudad, donde la lectura de los poemas premiados servirá como espacio de encuentro y reivindicación por una Zamora más igualitaria.