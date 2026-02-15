GALERÍA | Los Pelambres y los paseos fluviales desaparecen bajo el agua del Duero

El Duero a su paso por la ciudad sigue en nivel naranja y en ligero incremento del caudal, que pasado el mediodía de este domingo anotaba su mayor caudal del año hidrológico: 1.212 metros cúbicos por segundo. Para hacerse una idea, eso supone que, con el caudal del Duero, en poco más de dos segundos se llenaría la piscina climatizada Sindical de la Ciudad Deportiva Municipal.

Una espectacular crecida del río que acerca a no pocos zamoranos y visitantes al entorno fluvial, a los que el Ayuntamiento recuerda la necesidad de extremar la precaución. De hecho, el desbordamiento en los Pelambres hace que el agua esté ya a punto de llegar a las escaleras del merendero y se hayan inundado ya otras zonas, como el parque de calistenia, además de mesas, bancos y papeleras de esa zona de esparcimiento.

En la zona de la Rinconada, junto a la desembocadura del Valderaduey, en el entorno de Villagodio, el agua llega ya hasta los muros de algunos chalés y casas de campo construidas allí, por lo que hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Zamora.

