Mariano Rodríguez San León, el rey de la cocina tradicional zamorana Susana Arizaga Actualizado: 17/01/2026 17:11 Ver galería > El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.

Mariano Rodrguez San Len a la puerta del Hostal Rey Don Sancho, origen de la empresa familiar L.O.Z. (Archivo)

El hostelero zamorano con los grandes cocineros Jos Andrs y Adri L.O.Z. (Archivo)

Mariano Rodrguez San Len con su hijo Luis Miguel Rodrguez L.O.Z. (Archivo)

Mariano Rodrguez San Len en el restaurante Sancho 2 L.O.Z. (Archivo)

Mariano Rodrguez San Len nombrado presidente de honor del Federacin Espaola de Hostelera L.O.Z. (Archivo)

Mariano Rodrguez San Len presenta su libro Mi Cocina L.O.Z. (Archivo)

Mariano Rodrguez San Len, a la puerta del Sancho 2 L.O.Z. (Archivo)

Mariano y su esposa Adela en las Jornadas Gastronmicas de Cdiz y responsable del restaurante El Faro L.O.Z. (Archivo)

Mariano Rodrguez San Len, a las puertas del restaurante Sancho 2 L.O.Z. (Archivo)

Mariano Rodrguez San Len, cuarto por la izquierda, en una de sus ltimas apariciones L.O.Z. (Archivo)

Mariano celebra su 73 cumpleaos con sus amigos en su restaurante La Marina L.O.Z. (Archivo)

Mariano en el restaurante El Faro de Cdiz con el dueo Gonzalo Crdoba. Detrs Luis Miguel Rodrguez y los hijos del gaditano L.O.Z. (Archivo)

Mariano junto a los cocineros Julio y Antonio en unas jornadas gastronmicas L.O.Z. (Archivo)

Mariano recibe una plaza de la Asociacin Espaola de Hostelera que presidi L.O.Z. (Archivo)

Mariano y Adela en la presentacin de la ampliacin del restaurante La Marina L.O.Z. (Archivo)

Mariano, con camisa rosa, celebra el XXV aniversario del Sancho 2 repartiendo arroz a al gente L.O.Z. (Archivo)

Mariano, con el presiente del Real Madrid, Florentino Prez, con el expresidente de la Diputacin Fernando Mallo en La Marina L.O.Z. (Archivo)