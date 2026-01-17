Mariano Rodríguez San León, el rey de la cocina tradicional zamorana

Ver más galerías relacionadas
Susana ArizagaVer galería >
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.
El hostelero zamorano Mariano Rodríguez San León falleció a los 86 años de edad la madrugada de este 17 de enero de 2026. El que fuera gerente del Hostal Rey Don Sancho, del restaurante cafetería Sancho 2 y de Casa Mariano hasta su jubilación fue un gran defensor de la cocina tradicional zamorana, que difundió en las numerosas jornadas gastronómicas que organizó en sus establecimientos durante décadas. El sepelio será mañana,18 de enero, a las 10.00 horas en la iglesia de Lourdes.