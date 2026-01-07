Zamora capital se despierta teñida de blanco tras el paso de 'Francis' José Luis Fernández Actualizado: 07/01/2026 10:06 Ver galería > Los últimos coletazos de la borrasca se tradujeron en una pequeña nevada durante la madugada

Zamora capital se despierta teñida de blanco tras el paso de 'Francis' José Luis Fernández Los últimos coletazos de la borrasca se tradujeron en una pequeña nevada durante la madugada

Zamora capital se despierta teñida de blanco tras el paso de 'Francis' José Luis Fernández Los últimos coletazos de la borrasca se tradujeron en una pequeña nevada durante la madugada

Zamora capital se despierta teñida de blanco tras el paso de 'Francis' José Luis Fernández Los últimos coletazos de la borrasca se tradujeron en una pequeña nevada durante la madugada

Zamora capital se despierta teñida de blanco tras el paso de 'Francis' José Luis Fernández Los últimos coletazos de la borrasca se tradujeron en una pequeña nevada durante la madugada

Zamora capital se despierta teñida de blanco tras el paso de 'Francis' José Luis Fernández Los últimos coletazos de la borrasca se tradujeron en una pequeña nevada durante la madugada

Zamora capital se despierta teñida de blanco tras el paso de 'Francis' José Luis Fernández Los últimos coletazos de la borrasca se tradujeron en una pequeña nevada durante la madugada

Zamora capital se despierta teñida de blanco tras el paso de 'Francis' José Luis Fernández Los últimos coletazos de la borrasca se tradujeron en una pequeña nevada durante la madugada

Zamora capital se despierta teñida de blanco tras el paso de 'Francis' José Luis Fernández Los últimos coletazos de la borrasca se tradujeron en una pequeña nevada durante la madugada

Zamora capital se despierta teñida de blanco tras el paso de 'Francis' José Luis Fernández Los últimos coletazos de la borrasca se tradujeron en una pequeña nevada durante la madugada

Zamora capital se despierta teñida de blanco tras el paso de 'Francis' José Luis Fernández Los últimos coletazos de la borrasca se tradujeron en una pequeña nevada durante la madugada

Zamora capital se despierta teñida de blanco tras el paso de 'Francis' José Luis Fernández Los últimos coletazos de la borrasca se tradujeron en una pequeña nevada durante la madugada