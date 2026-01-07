Síguenos en redes sociales:

La Opinión de Zamora

Ver más galerías relacionadas

38

GALERÍA | Las zonas rurales de Zamora empiezan el miércoles bajo la nieve

14

Zamora capital se despierta teñida de blanco tras el paso de 'Francis'

10

Día de Reyes en Zamora

21

Monte la Reina, reemplazo milicias universitarias de 1959 y 1960

37

Cabalgata de 2026: Las mejores imágenes de los Reyes Magos en Zamora

12

Los Reyes Magos ya están en Zamora

15

GALERÍA | Todas las imágenes del partido Zamora CF - Arenas de Getxo

9

Vertedero ilegal en Carrascal

14

La Cordera de Palacios del Pan llega a la iglesia de San Ildefonso

18

Zamora se rinde a la magia con la llegada del Cartero Real

15

El mercado de artesanía de Balborraz se estrena en 2026

50

GALERÍA | Así han celebrado hoy las campanadas en el Mercado de Abastos de Zamora

Regresa un clásico del mes de enero: las rebajas ya han llegado a Zamora

Alba Prieto

Ver galería >

Los zamoranos y las zamoranas ya pueden disfrutar de los habituales descuentos post-navideños, que regresan como ayuda para la 'cuesta de enero' y una puerta abierta al consumismo.

Regresa un clásico de enero: las rebajas ya han llegado a Zamora

Alba Prieto

Los zamoranos y las zamoranas ya pueden disfrutar de los habituales descuentos post-navideños, que regresan como ayuda para la 'cuesta de enero' y una puerta abierta al consumismo.

Regresa un clásico de enero: las rebajas ya han llegado a Zamora

Alba Prieto

Los zamoranos y las zamoranas ya pueden disfrutar de los habituales descuentos post-navideños, que regresan como ayuda para la 'cuesta de enero' y una puerta abierta al consumismo.

Regresa un clásico de enero: las rebajas ya han llegado a Zamora

Alba Prieto

Los zamoranos y las zamoranas ya pueden disfrutar de los habituales descuentos post-navideños, que regresan como ayuda para la 'cuesta de enero' y una puerta abierta al consumismo.

Regresa un clásico de enero: las rebajas ya han llegado a Zamora

Alba Prieto

Los zamoranos y las zamoranas ya pueden disfrutar de los habituales descuentos post-navideños, que regresan como ayuda para la 'cuesta de enero' y una puerta abierta al consumismo.

Regresa un clásico de enero: las rebajas ya han llegado a Zamora

Alba Prieto

Los zamoranos y las zamoranas ya pueden disfrutar de los habituales descuentos post-navideños, que regresan como ayuda para la 'cuesta de enero' y una puerta abierta al consumismo.

Regresa un clásico de enero: las rebajas ya han llegado a Zamora

Alba Prieto

Los zamoranos y las zamoranas ya pueden disfrutar de los habituales descuentos post-navideños, que regresan como ayuda para la 'cuesta de enero' y una puerta abierta al consumismo.

Regresa un clásico de enero: las rebajas ya han llegado a Zamora

Alba Prieto

Los zamoranos y las zamoranas ya pueden disfrutar de los habituales descuentos post-navideños, que regresan como ayuda para la 'cuesta de enero' y una puerta abierta al consumismo.

Regresa un clásico de enero: las rebajas ya han llegado a Zamora

Alba Prieto

Los zamoranos y las zamoranas ya pueden disfrutar de los habituales descuentos post-navideños, que regresan como ayuda para la 'cuesta de enero' y una puerta abierta al consumismo.

Regresa un clásico de enero: las rebajas ya han llegado a Zamora

Alba Prieto

Los zamoranos y las zamoranas ya pueden disfrutar de los habituales descuentos post-navideños, que regresan como ayuda para la 'cuesta de enero' y una puerta abierta al consumismo.

Regresa un clásico de enero: las rebajas ya han llegado a Zamora

Alba Prieto

Los zamoranos y las zamoranas ya pueden disfrutar de los habituales descuentos post-navideños, que regresan como ayuda para la 'cuesta de enero' y una puerta abierta al consumismo.

Regresa un clásico de enero: las rebajas ya han llegado a Zamora

Alba Prieto

Los zamoranos y las zamoranas ya pueden disfrutar de los habituales descuentos post-navideños, que regresan como ayuda para la 'cuesta de enero' y una puerta abierta al consumismo.

Regresa un clásico de enero: las rebajas ya han llegado a Zamora

Alba Prieto

Los zamoranos y las zamoranas ya pueden disfrutar de los habituales descuentos post-navideños, que regresan como ayuda para la 'cuesta de enero' y una puerta abierta al consumismo.

Regresa un clásico de enero: las rebajas ya han llegado a Zamora

Alba Prieto

Los zamoranos y las zamoranas ya pueden disfrutar de los habituales descuentos post-navideños, que regresan como ayuda para la 'cuesta de enero' y una puerta abierta al consumismo.

Regresa un clásico de enero: las rebajas ya han llegado a Zamora

Alba Prieto

Los zamoranos y las zamoranas ya pueden disfrutar de los habituales descuentos post-navideños, que regresan como ayuda para la 'cuesta de enero' y una puerta abierta al consumismo.

Regresa un clásico de enero: las rebajas ya han llegado a Zamora

Alba Prieto

Los zamoranos y las zamoranas ya pueden disfrutar de los habituales descuentos post-navideños, que regresan como ayuda para la 'cuesta de enero' y una puerta abierta al consumismo.

Los zamoranos y las zamoranas ya pueden disfrutar de los habituales descuentos post-navideños, que regresan como ayuda para la 'cuesta de enero' y una puerta abierta al consumismo.

stats