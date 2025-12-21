Despedida a Rufi Velázquez en Zamora S. A. Actualizado: 21/12/2025 20:42 Ver galería > El mundo de la cultura de Zamora despide a Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales y destacada gestora cultural, fallecida el 20 de diciembre de 2025.

