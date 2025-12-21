Síguenos en redes sociales:

La Opinión de Zamora

Ver más galerías relacionadas

45

Primeras nevadas en Sanabria

18

GALERÍA | Desfile de ramos de Navidad en el centro de Zamora

22

Cadena solidaria de alimentos del colegio Nuestra Señora del Rocío

18

Simulacro de accidente en La Marina

19

La Marina se convierte en escenario de un nuevo simulacro de accidente de tráfico en Zamora

45

GALERÍA | Los secretos del torrezno de Soria, en la Escuela de Hostelería de Zamora

11

Incendio en la planta eléctrica de Tímulos en Toro

12

8M Mujer, Rafaela Caballero Villalón, en distintos momentos de la entrevista.

18

Presentación de Homelab en el CIFP Ciudad de Zamora

14

Urban Sketchers en el Museo Pedagógico

9

La ciudad, llena de turistas en el puente festivo

18

VI Café Solidario Luz y Vida

Despedida a Rufi Velázquez en Zamora

S. A.

Ver galería >

El mundo de la cultura de Zamora despide a Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales y destacada gestora cultural, fallecida el 20 de diciembre de 2025.

Despedida a Rufi 13

S. A.

El mundo de la cultura de Zamora despide a Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales y destacada gestora cultural, fallecida el 20 de diciembre de 2025.

Despedida Rufi Velzquez 7

S. A.

El mundo de la cultura de Zamora despide a Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales y destacada gestora cultural, fallecida el 20 de diciembre de 2025.

Despedida a Rufi 10

S. A.

El mundo de la cultura de Zamora despide a Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales y destacada gestora cultural, fallecida el 20 de diciembre de 2025.

Despedida a Rufi 11

S. A.

El mundo de la cultura de Zamora despide a Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales y destacada gestora cultural, fallecida el 20 de diciembre de 2025.

Despedida a Rufi 12

S. A.

El mundo de la cultura de Zamora despide a Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales y destacada gestora cultural, fallecida el 20 de diciembre de 2025.

Despedida a Rufi 14

S. A.

El mundo de la cultura de Zamora despide a Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales y destacada gestora cultural, fallecida el 20 de diciembre de 2025.

Despedida a Rufi 9

S. A.

El mundo de la cultura de Zamora despide a Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales y destacada gestora cultural, fallecida el 20 de diciembre de 2025.

Despedida a Rufi Velzquez

S. A.

El mundo de la cultura de Zamora despide a Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales y destacada gestora cultural, fallecida el 20 de diciembre de 2025.

Despedida a Rufi Velzquez 1

S. A.

El mundo de la cultura de Zamora despide a Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales y destacada gestora cultural, fallecida el 20 de diciembre de 2025.

Despedida a Rufi Velzquez 4

S. A.

El mundo de la cultura de Zamora despide a Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales y destacada gestora cultural, fallecida el 20 de diciembre de 2025.

Despedida a Rufi Velzquez 5

S. A.

El mundo de la cultura de Zamora despide a Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales y destacada gestora cultural, fallecida el 20 de diciembre de 2025.

Despedida a Rufi Velzquez 6

S. A.

El mundo de la cultura de Zamora despide a Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales y destacada gestora cultural, fallecida el 20 de diciembre de 2025.

Despedida a Rufi Velzquez 8

S. A.

El mundo de la cultura de Zamora despide a Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales y destacada gestora cultural, fallecida el 20 de diciembre de 2025.

El mundo de la cultura de Zamora despide a Rufi Velázquez, creadora de las bibliotecas municipales y destacada gestora cultural, fallecida el 20 de diciembre de 2025.

stats