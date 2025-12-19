El Ayuntamiento pide ampliar tres horas el horario nocturno en hostelería para Navidad

El Ayuntamiento de Zamora acaba de solicitar la ampliación del horario nocturno en tres horas para los negocios de hostelería durante los días 20, 21, 23, 26 y 28 de diciembre de 2025 a la Junta de Castilla y León, competente en esta materia que debe fijar la excepción horaria, ha informado el concejal de Festejos, el socialista David Gago. Los establecimientos podrán mantener sus puertas abiertas durante las horas que deseen los días de Nochebuena, Nochevieja y Reyes tal y como contempla la normativa que regula esa condición extraordinaria.

