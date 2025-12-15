Un tributo a las grandes voces de la música negra, entre los espectáculos del Ramos Carrón de Zamora
Ballet School y Salsón representan sus espectáculos navideños también esta semana
El Teatro Ramos Carrión de Zamora apuesta esta semana por la música y la danza en su programación semanal.
Aretha Franklin, Elvis Presley, Etta James o Nina Simone son algunos de los grandes artistas, no solo de la música negra, sino de todos los tiempos. Y a partir del viernes, también formarán parte de la propuesta cultural del liceo dependiente de la Diputación, ya que la Charlotte Blues Band homenajea a estas grandes referencias.
La formación, compuesta por seis músicos expertos y capitaneada por la increíble voz de la irlandesa Keri Wilson, promete un viaje inolvidable a través de la música negra de los años 50 y 60. La elegante puesta escena se desmarca de lo habitual en los escenarios con arreglos originales y tintes musicales de soul, blues, rock and roll de los años 50 y rhythm and blues. Así, se logra una actuación llena del bueno gusto de Fontella Bass, la fuerza y la intensidad de James Brown y el dinamismo y la diversión de Little Richard, entre otros, explican desde el Ramos.
La cita tendrá lugar este viernes 19 de diciembre a las 20.30 horas y las entradas pueden adquirirse por un precio de 17 euros.
Baile
El baile también tiene un gran espacio en los próximos días. El sábado, día 20 de diciembre, se podrá disfrutar del espectáculo “Luz y paz” de la escuela Salsón con dos pases a las 17.00 horas y a las 19.30 horas y pases a 12 euros, mientras que el domingo 21, Ballet School regresa con un nuevo montaje, “Kairós”a las 12.30 horas y 10 euros, y su versión del “Cascanueces” a las 19.00 horas con entradas a 14 euros.
Navidad
Dentro de la próxima programación del Ramos Carrión, destacan “El Cascanueces, un cuento de Navidad” que recalará en el liceo el sábado 27 de diciembre y el gran concierto de Navidad y Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Moldavia, el martes 30 de diciembre.
El humor tiene su cota de parcela. Corta el cable rojo vuelve con su espectacular talento para la improvisación el día 28. Ya en enero, Bras Rodrigo regresa al liceo con “Navidad celta” el sábado 3 de enero y la Academia de Artes Escénica Enjoy pondrá en escena “África, un canto a la paz” el domingo 4.
Entradas
Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 como en la web del Teatro Ramos Carrión.
