GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años F. E. Actualizado: 04/12/2025 17:26 Ver galería > La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años LOZ La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.