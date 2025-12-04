Síguenos en redes sociales:

La Opinión de Zamora

Ver más galerías relacionadas

8

GALERÍA | Doble intervención de los bomberos en Aliste durante la tarde del miércoles

20

Entrega de premios de dibujo escolar en en Centro Sociocultural Peromato

15

GALERÍA | 50 años de España en Libertad: debate entre los protagonistas de la Transición en Zamora

6

Siguen las obras de mejora en el centro de Zamora, cada vez más cerca de la Plaza Mayor

4

GALERÍA | Los operarios del Ayuntamiento de Zamora limpian la fachada de la sede de Vox tras un acto vandálico

17

GALERÍA | Zamora, la ciudad de las gaitas

6

GALERÍA | La niebla, la reina de Zamora

9

GALERÍA | La visita de Mañueco a Moralejo Selección en imágenes

45

El VII Congreso Silver Economy ahonda en el nicho de trabajo de cuidado a los mayores para atraer población a Zamora

8

Cuenta atrás para el encendido navideño en Zamora

23

La lucha feminista tiñe de morado la Plaza Mayor de Zamora con motivo del 25N

12

GALERÍA | La inauguración del nuevo CIS de Granja de Moreruela, en imágenes

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

F. E.

Ver galería >

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

GALERÍA | Repaso a la trayectoria de José Luis Coomonte, fallecido a los 93 años

LOZ

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

La ciudad de Zamora y toda la provincia lloran la pérdida de José Luis Alonso Coomonte, fallecido durante la mañana de este 4 de diciembre a los 93 años de edad.

stats