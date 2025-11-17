La conservadora del Prado, Leticia Azcue Brea, aproximará al escultor José Monserrat

El Museo Etnográfico de Castilla y León impulsa una serie de actividades a lo largo de esta semana.

El miércoles 19 de noviembre, a las 18.00 horas, la biblioteca del centro acoge una nueva sesión de “Punto de Fuga”, titulada “Nunca es tarde”.

A menudo las sociedades se enfrentan a este dilema, especialmente tras situaciones de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Para ello, se ha desarrollado el concepto de justicia transicional, cuyo enfoque está destinado a la búsqueda de la verdad, a la asunción de responsabilidades y a la prevención de episodios similares. La actividad está dirigida a personas interesadas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

Charla

El jueves 20 de noviembre, a las 19.30 horas, el salón de actos acogerá la conferencia de Leticia Azcue Brea: “El escultor José Monserrat”, con motivo del depósito del Museo del Prado de la escultura “Amor y Trabajo”.

La conferencia versará sobre el escultor José Monserrat, su trayectoria, y las esculturas y monumentos que realizó a lo largo de su vida, conservadas en buena parte en España y en varios países extranjeros. La actividad está dirigida a personas interesadas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

La escultura del Museo del Prado que acoge en depósito el Museo Etnográfico de Castilla y León / José Luis Fernández / LZA

Leticia Azcue Brea es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense, miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos desde 1985 y actualmente jefa de la colección de Escultura desde 1700 y de Artes Decorativas del Museo Nacional del Prado.

Sus investigaciones y decenas de publicaciones se centran en la escultura española e italiana moderna, el Tesoro del Delfín, así como en la gestión y protección del patrimonio. Desde 2024 es Académica de Número por la escultura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Historias en los márgenes

Además, el viernes 21 de noviembre, a las 19.00 horas, se desarrollará en el salón de actos la conferencia de Moisés Fernández Cano titulada “Vidas obreras y divas cincuenteras: estrategias invertidas frente a la norma y la clase”, organizada en colaboración con el Seminario Historias en los márgenes.

En los años 50, muchas personas ‘invertidas’, migrantes y de clase obrera establecieron distintos modos de subsistencia, en las que se articularon redes de solidaridad y apoyo mutuo. En esta charla se hablará de dos de estos modelos, ficticios, construidos desde la experiencia del archivo judicial: el primero plantea el funcionamiento de redes de “invertidos” masculinos, donde la diferencia giraba en torno a la clase, pero también en torno a la edad y la procedencia; el segundo, pone el foco en la sociabilidad femenina y sus estrategias a través de dos casos, señalando diferencias y puntos comunes con el modelo anterior.

La actividad está dirigida a personas interesadas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

Moisés Fernández-Cano es investigador postdoctoral en la Historia Global del VIH/SIDA en la Universidad de Stirling (Reino Unido) y ha sido investigador visitante en la Universidad de Toronto y en la Humboldt Universität zu Berlin. Doctor en Historia por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, su investigación se ha centrado en las intimidades y prácticas disidentes durante el franquismo.