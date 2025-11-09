La "Operación Ciervo" de Zamora, en imágenes: un ungulado se cuela en el parking de San Martín

Ver más galerías relacionadas
José Luis FernándezVer galería >
Bomberos, Policía Municipal y veterinarios colaboran para sacar a un ciervo que entró en Zamora por Valorio, deambuló por las calles de la ciudad y se metió en el parking del San Martín, en pleno casco antiguo.
