La "Operación Ciervo" de Zamora, en imágenes: un ungulado se cuela en el parking de San Martín José Luis Fernández Actualizado: 09/11/2025 18:00 Ver galería > Bomberos, Policía Municipal y veterinarios colaboran para sacar a un ciervo que entró en Zamora por Valorio, deambuló por las calles de la ciudad y se metió en el parking del San Martín, en pleno casco antiguo.

