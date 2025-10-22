GALERÍA | La reina Sofía visita 'Las Edades del Hombre' en Zamora

Ver más galerías relacionadas
José Luis FernándezVer galería >
Su Majestad ha llegado este miércoles a la capital para ver la muestra 'EsperanZa' en primera persona
