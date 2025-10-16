Síguenos en redes sociales:

La Opinión de Zamora

Ver más galerías relacionadas

17

GALERÍA | Las piezas de "EsperanZa" de Las Edades del Hombre de Zamora que no puedes perderte en la Catedral

14

GALERÍA | Las piezas de "EsperanZa" de Las Edades del Hombre de Zamora que no puedes perderte en San Cipriano

13

José Antonio Nieto llega a Zamora con su reto por el cáncer infantil

34

GALERÍA | La Guardia Civil de Zamora honra a su patrona la Virgen del Pilar

15

GALERÍA | La feria Ecocultura de Zamora, en imágenes

38

La feria Ecocultura de Zamora, en imágenes

16

Capitana de la Guardia Civil, María Isabel García Núñez

19

¿Has ido este domingo a la Marcha de Asprosub de Zamora? Búscate en nuestra galería de fotos

24

Más de 100 coches clásicos americanos aparcan en Zamora

6

GALERÍA | El grito de 200 voces por Palestina en Zamora

18

GALERÍA | La exposición de Ágatha Ruiz de la Prada, en imágenes

24

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

El ministro Pablo Bustinduy visita Zamora

Alba Prieto

Ver galería >

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El alcalde Francisco Guarido recibe al ministro Pablo Bustinduy en la Plaza Mayor de Zamora.

Alba Prieto

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

Llegada del ministro Pablo Bustinduy a Zamora.

Alba Prieto

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El alcalde Francisco Guarido recibe al ministro Pablo Bustinduy en la Plaza Mayor de Zamora.

Alba Prieto

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El alcalde Francisco Guarido recibe al ministro Pablo Bustinduy en la Plaza Mayor de Zamora.

Alba Prieto

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El alcalde Francisco Guarido recibe al ministro Pablo Bustinduy en la Plaza Mayor de Zamora.

Alba Prieto

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El alcalde Francisco Guarido recibe al ministro Pablo Bustinduy en la Plaza Mayor de Zamora.

Alba Prieto

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El alcalde Francisco Guarido recibe al ministro Pablo Bustinduy en la Plaza Mayor de Zamora.

Alba Prieto

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Pablo Bustinduy se reúne con el alcalde Francisco Guarido y su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Zamora.

Alba Prieto

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Pablo Bustinduy se reúne con el alcalde Francisco Guarido y su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Zamora.

Alba Prieto

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Pablo Bustinduy se reúne con el alcalde Francisco Guarido y su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Zamora.

Alba Prieto

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Pablo Bustinduy se reúne con el alcalde Francisco Guarido y su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Zamora.

Alba Prieto

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Pablo Bustinduy se reúne con el alcalde Francisco Guarido y su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Zamora.

Alba Prieto

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy y el alcalde Guarido bajan Balborraz.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy y el alcalde Guarido bajan Balborraz.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy y el alcalde Guarido bajan Balborraz.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy y el alcalde Guarido bajan Balborraz.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy y el alcalde Guarido bajan Balborraz.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy y el alcalde Guarido bajan Balborraz.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy y el alcalde Guarido en el casco antiguo de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy y el alcalde Guarido en el casco antiguo de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy y el alcalde Guarido en el casco antiguo de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy y el alcalde Guarido en el casco antiguo de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy y el alcalde Guarido en el casco antiguo de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy y el alcalde Guarido en el casco antiguo de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy y el alcalde Guarido en el casco antiguo de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy y el alcalde Guarido en el casco antiguo de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy presenta la campaña de viajes del Imserso en el Puente de Piedra de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy y el alcalde Guarido en el casco antiguo de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy presenta la campaña de viajes del Imserso en el Puente de Piedra de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy presenta la campaña de viajes del Imserso en el Puente de Piedra de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy y el alcalde Guarido en el casco antiguo de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy presenta la campaña de viajes del Imserso en el Puente de Piedra de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy presenta la campaña de viajes del Imserso en el Puente de Piedra de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy presenta la campaña de viajes del Imserso en el Puente de Piedra de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy presenta la campaña de viajes del Imserso en el Puente de Piedra de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Pablo Bustinduy conversa con la directora general de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Ángeles Rivero. Junto a ellos, la directora del periódico, Begoña Galache, y el gerente, Carlos Zardaín.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Pablo Bustinduy conversa con la directora general de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Ángeles Rivero. Junto a ellos, la directora del periódico, Begoña Galache, y el gerente, Carlos Zardaín.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Pablo Bustinduy conversa con la directora general de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Ángeles Rivero. Junto a ellos, la directora del periódico, Begoña Galache, y el gerente, Carlos Zardaín.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Bustinduy presenta la campaña de viajes del Imserso en el Puente de Piedra de Zamora.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro Pablo Bustinduy, junto a la directora de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Begoña Galache, y el gerente del periódico, Carlos Zardaín.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita Zamora este jueves para presentar la nueva temporada del programa de turismo del Imserso. Bustinduy y la directora general del Imserso, Mayte Sancho, han sido recibidos por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.

stats