Síguenos en redes sociales:

La Opinión de Zamora

Ver más galerías relacionadas

17

GALERÍA | Las piezas de "EsperanZa" de Las Edades del Hombre de Zamora que no puedes perderte en la Catedral

14

GALERÍA | Las piezas de "EsperanZa" de Las Edades del Hombre de Zamora que no puedes perderte en San Cipriano

40

El ministro Pablo Bustinduy visita Zamora

13

José Antonio Nieto llega a Zamora con su reto por el cáncer infantil

34

GALERÍA | La Guardia Civil de Zamora honra a su patrona la Virgen del Pilar

15

GALERÍA | La feria Ecocultura de Zamora, en imágenes

38

La feria Ecocultura de Zamora, en imágenes

16

Capitana de la Guardia Civil, María Isabel García Núñez

19

¿Has ido este domingo a la Marcha de Asprosub de Zamora? Búscate en nuestra galería de fotos

24

Más de 100 coches clásicos americanos aparcan en Zamora

6

GALERÍA | El grito de 200 voces por Palestina en Zamora

18

GALERÍA | La exposición de Ágatha Ruiz de la Prada, en imágenes

Edades del Hombre

GALERÍA | Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

José Luis Fernández

Ver galería >

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

GALERÍA | Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

GALERÍA | Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

GALERÍA | Inauguración de "EsperanZa", las Edades del Hombre de Zamora

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente de la Fundación Edades del Hombre y de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo Luis Argüello, y el obispo de Zamora, Fernando Valera, inauguran en Zamora "EsperanZa", la XXVIII edición de Las Edades del Hombre.

stats