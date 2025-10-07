Doce meses, una causa | 8M-Mujer
Capitana de la Guardia Civil, María Isabel García Núñez
José Luis Fernández
La Guardia Civil, María Isabel García Núñez, es la primera mujer que llega a capitana en Zamora.
La Guardia Civil, María Isabel García Núñez, es la primera mujer que llega a capitana en Zamora.
capitana Seprona Guardia Civil
