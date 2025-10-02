Síguenos en redes sociales:

La Opinión de Zamora

Ver más galerías relacionadas

24

GALERÍA | Policía Nacional de Zamora: fiesta de los Ángeles Custodios

12

GALERÍA | La Fiesta de la Virgen de los Herreros, en imágenes

53

GALERÍA | Las mascaradas toman Zamora: récord de grupos participantes

11

GALERÍA | Feria solidaria del embutido zamorano: al rico pan con chorizo

11

Feria Solidaria de Embutido Zamorano

12

GALERÍA | La feria de productos Exquisiteza, una delicia en Viriato

33

GALERÍA | Manifestación por el AVE de Sanabria en Madrid: protesta por el tren a las puertas de Renfe

51

GALERÍA | Los Premios Fundación Caja Rural de Zamora, en imágenes

22

Las mejores imágenes del Mercado del Cerco de Zamora

7

El señor Gambito reaparece en los Jardines del Castillo para promocionar el ajedrez en Zamora

13

GALERÍA | La Noche Blanca del Románico de Zamora, en imágenes

20

Zamora, la ciudad de las encajeras

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

José Luis Fernández

Ver galería >

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Jose Luis Fernández

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

stats