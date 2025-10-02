Obras del proyecto de consolidación de las aceñas de Gijón

Ver más galerías relacionadas
José Luis Fernández
Las obras de consolidación de las aceñas de Gijón avanzan con la reconstrucción de las estructuras de los molinos, dentro del proyecto "Corredor Ecoturístico Zamora y el Duero" financiado con fondos europeos y puesto en marcha por Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.
