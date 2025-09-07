8M-Mujer Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica JOSE LUIS FERNANDEZ Actualizado: 07/09/2025 21:18 Ver galería > La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.