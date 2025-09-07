Síguenos en redes sociales:

La Opinión de Zamora

Ver más galerías relacionadas

20

8M-MUJER | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera tecnica de Zamora

7

Obaservación de la luna y Saturno en el mirador del Troncoso, organizada por la Agrupación Zamorana de Astronomía.

13

GALERÍA | Las imágenes del piso en venta en La Candelaria

11

GALERÍA | Las imágenes del piso en venta en Zamora capital

12

GALERÍA | Las Edades del Hombre: preparativos de 'Esperanza'

24

GALERÍA | La Zamora tardorromana, en las Aceñas de Cabañales

7

Accidente mortal en la rotonada elevada de Moraleja del Vino.

18

GALERÍA | Exposición Alma Natural, de Pilar Eleno Laperal, en el Palacio de la Encarnación

8

GALERÍA | Música para aprender en las Aceñas de Cabañales

11

Portadas de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA dedicadas a los incendios de agosto de 2025

8

Los incendios llegan también a la capital zamorana: fuego en Cabañales

14

Campamento transfronterizo en Zamora

8M-Mujer

Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

JOSE LUIS FERNANDEZ

Ver galería >

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

8M-Mujer | Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.

stats