Julia Celestina Fernández Fernández, ingeniera técnica

La ingeniera zamorana Julia Celestina Fernández Fernández fue una de las primeras alumnas de esta especialidad en el Campus Viriato, parte de ese 10% de mujeres que estudiban esta carrera, empresaria en el sector desde 2021 y la primera mujer concejal y después alcaldesa de Calzadilla de Tera. Un ejemplo de mujer empoderada y luchadora.
