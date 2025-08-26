GALERÍA | Exposición Alma Natural, de Pilar Eleno Laperal, en el Palacio de la Encarnación Emma V. Díaz Actualizado: 26/08/2025 20:11 Ver galería > La pintora zamorana Pilar Eleno Laperal expone 24 óleos de gran formato centrados en detalles de la naturaleza en su primera muestra individual, que puede visitarse en La Encarnación hasta el 7 de septiembre.

Exposición Alma Natural, de la pintora Pilar Eleno Laperal, en el Palacio de la Encarnación en Zamora. Emma V. Díaz La pintora zamorana Pilar Eleno Laperal expone 24 óleos de gran formato centrados en detalles de la naturaleza en su primera muestra individual, que puede visitarse en La Encarnación hasta el 7 de septiembre.

