GALERÍA | Exposición Alma Natural, de Pilar Eleno Laperal, en el Palacio de la Encarnación

Emma V. Díaz

La pintora zamorana Pilar Eleno Laperal expone 24 óleos de gran formato centrados en detalles de la naturaleza en su primera muestra individual, que puede visitarse en La Encarnación hasta el 7 de septiembre.

