Los incendios llegan también a la capital zamorana: fuego en Cabañales
Ver galería >
El fuego afecta a un solar entre los barrios de Cabañales y Pinilla
Los incendios llegan también a la capital zamorana: fuego en Cabañales
Alba Prieto
El fuego afecta a un solar entre los barrios de Cabañales y Pinilla
Los incendios llegan también a la capital zamorana: fuego en Cabañales
Alba Prieto
El fuego afecta a un solar entre los barrios de Cabañales y Pinilla
Los incendios llegan también a la capital zamorana: fuego en Cabañales
Alba Prieto
El fuego afecta a un solar entre los barrios de Cabañales y Pinilla
Los incendios llegan también a la capital zamorana: fuego en Cabañales
Alba Prieto
El fuego afecta a un solar entre los barrios de Cabañales y Pinilla
Los incendios llegan también a la capital zamorana: fuego en Cabañales
Alba Prieto
El fuego afecta a un solar entre los barrios de Cabañales y Pinilla
Los incendios llegan también a la capital zamorana: fuego en Cabañales
Alba Prieto
El fuego afecta a un solar entre los barrios de Cabañales y Pinilla
Los incendios llegan también a la capital zamorana: fuego en Cabañales
Alba Prieto
El fuego afecta a un solar entre los barrios de Cabañales y Pinilla
Los incendios llegan también a la capital zamorana: fuego en Cabañales
Alba Prieto
El fuego afecta a un solar entre los barrios de Cabañales y Pinilla