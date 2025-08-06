Síguenos en redes sociales:

La Opinión de Zamora

Ver más galerías relacionadas

14

Las mejores imágenes del Taller de Fïsica y Ciencia impartido por Tomás Gestoso

9

GALERÍA | Así se coloca la nueva cubierta del patio del Parador de Zamora

31

GALERÍA | Así lucen las equipaciones del Zamora CF para la temporada 2025/2026

8

GALERÍA | Imágenes de la explosión de gas en Zamora.

11

Juan Frutos descubre la naturaleza de Zamora

14

Clausura del proyecto Erasmus+ con el Museo Pedagógico

13

GALERÍA | Concierto de Markfeel en "el verano de la Puebla", en la plaza Puebla de Sanabria

11

GALERÍA | El festival Little Ópera de Zamora, escenario del estreno de la ópera 'Hildegart'

16

La protesta por el AVE de Sanabria llega a Bruselas

19

"¡Qué cuadro!": Zamora, sede de un campamento de arte del Instituto de la Juventud de Castilla y León

22

El cocinero Jonatan Garrote presume de los alimentos zamoranos en el campamento Master Chef

26

Folclore de Alicante, Huesca y Zamora en el 45 aniversario de Bajo Duero

Malabares a la orilla del Duero

Festival "Circo a la calle" en las Aceñas de Cabañales

Emma V. Díaz

Ver galería >

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Emma V. Díaz

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Emma V. Díaz

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Emma V. Díaz

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Emma V. Díaz

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Emma V. Díaz

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Emma V. Díaz

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Emma V. Díaz

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Emma V. Díaz

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Emma V. Díaz

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Emma V. Díaz

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Emma V. Díaz

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

Jean Philippe Kikolas lleva su show "Sin remite" a las Aceñas de Cabañales dentro del festival Circo a la Calle.

stats