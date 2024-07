Nuevo reglamento de Zamora: los grupos políticos deberán justificar hasta el último euro

Han tenido que pasar 21 años para modificar el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Zamora y adaptarlo a los tiempos actuales, ya que en el anterior no se contemplaban cuestiones que hoy en día se han asumido como el voto telemático o la grabación de los plenos. También se ha actualizado en lo que respecta a las normas y el buen hacer en materia de transparencia.

Es aquí donde la nueva regulación establece unos requisitos que, según ha recordado el alcalde, Francisco Guarido, puede que Zamora sea pionero en ellos.

En concreto, los grupos políticos municipales deberán justificar todo el dinero que reciben con cargo a la partida de gastos de grupo y no sólo deberán presentar las facturas de hasta el último euro que gastan, sino que también deberán hacer público ese gasto. Además, en caso de que quede dinero sin gastar o que no se justifique adecuadamente su gasto, este deberá ser reintegrado y responderán de esas cantidades económicas los propios concejales del grupo municipal que no presente adecuadamente la justificación.

Francisco Guarido ha detallado las principales novedades del nuevo reglamento orgánico, que regula igualmente las dedicaciones exclusivas, es decir, el número de concejales que reciben un suelo fijo mensual de las arcas municipales por su condición de edil. Guarido ha explicado que el número de dedicaciones exclusivas se mantienen como hasta ahora y están "muy por debajo" de los límites máximos que establecen tanto la normativa estatal como autonómica en la materia.

El alcalde ha asegurado que el nuevo borrador de reglamento orgánico, que se llevará para su aprobación al pleno de este mes, hace que Zamora sea uno de los primeros, si no el primero ayuntamiento en el que habrá que publicar los gastos de grupo y así ese dinero pasará a asemejarse al de las subvenciones a asociaciones en cuanto a su justificación y transparencia.

Por su parte, el edil de Hacienda, Diego Bernardo, ha explicado que el reglamento busca adaptarse a la normativa actual y que haya una mayor transparencia, además de que sea "menos farragoso, para lo que se simplifica y pasa de 156 artículos del anterior a 85 del nuevo, al no repetir normativa de jerarquías superiores que ya es de obligado cumplimiento aunque no se contemple en el reglamento.

